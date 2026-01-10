Dugo nije istupila u javnost, a sada je sve iznenadila mladolikim izgledom u 53. godini

Cameron Diaz zablistala je na crvenom tepihu u 53. godini.

Cameron Diaz pojavila se na crvenom tepihu po prvi put nakon dugo vremena i oduševila svojim mladolikim izgledom na svečanosti WWD Style Awards 2026. u Los Angelesu.

Glumica se pridružila poznatim licima poput Hailey Bieber i Demi Moore na glamuroznom događanju koje slavi kreativce koji oblikuju estetiku crvenog tepiha u modi, ljepoti i dodacima.

Cameron Diaz - 1 Foto: Profimedia

Za ovu rijetku priliku, Diaz je nosila elegantnu crnu haljinu do gležnjeva, preko koje je prebacila crni sako. Outfit je zaokružila zatvorenim crnim salonkama i torbicom u istoj nijansi, dok je zlatne naušnice zadržala kao jedini modni detalj.

Cameron Diaz - 3 Foto: Profimedia

Kosu je nosila u opuštenim valovima s razdjeljkom na stranu, a make-up je bio klasično elegantan – maskara, rumenilo za blistav izgled i upečatljiv crveni ruž.

Na crvenom tepihu pozirala je s dugogodišnjom prijateljicom i vizažisticom Gucci Westman, koja je ove godine nagrađena kao najbolja make-up umjetnica za crveni tepih. Westman se također odlučila za crnu, prozirnu haljinu i visoke pete.

Cameron Diaz - 2 Foto: Profimedia

Cameron Diaz - 4 Foto: Profimedia

Među ostalim nagrađenima večeri bile su i Khloe Kardashian te Pamela Anderson.

Diaz je ranije otvoreno govorila o pritiscima koje donose godine i očekivanja u industriji.

"Apsolutno sam bila žrtva svih društvenih pritisaka i eksploatacija koje pogađaju žene. Kupovala sam sve to. Teško je ne uspoređivati se s tuđim mjerilima ljepote," rekla je još 2022. u podcastu Rule Breakers Michelle Visage.

Cameron Diaz - 3 Foto: Profimedia

Cameron Diaz s obitelj Foto: Profimedia

U prošlosti je isprobala botoks, no brzo je odustala.

"Promijenio mi je lice na čudan način. Pomislila sam – ne želim izgledati tako. Radije ću gledati svoje lice koje stari nego ono koje više nije moje."

Cameron Diaz (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Cameron je prošle godine rodila dijete, a nedavno je bebu prvi put pokazala u javnosti. Više o tome OVDJE.

