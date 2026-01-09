Kate Middleton i princ William posjetom iznenadili zdravstvene djelatnike u bolnici

Kate Middleton dirnula je javnost iskrenim riječima o svojoj borbi s rakom, otkrivši koliko je liječenje bilo zastrašujuće i koliko joj je značila podrška tijekom najtežih trenutaka.

Princeza od Walesa, Kate Middleton, progovorila je o svojoj borbi s rakom tijekom iznenadnog posjeta londonskoj bolnici Charing Cross, gdje je zajedno s princom Williamom razgovarala s volonterima i zdravstvenim djelatnicima NHS-a.

Tijekom susreta s volonterima koji svakodnevno rade s onkološkim pacijentima, Kate je bez zadrške opisala vlastito iskustvo liječenja raka kao prilično zastrašujuće. Posebno se povezala s volonterima koji rade s pacijentima na kemoterapiji, potvrđujući koliko su dugi sati čekanja i neizvjesnosti emocionalno iscrpljujući.

Kate Middleton Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pitali smo vas tko treba pobijediti na Dori 2026.: Ovo su rezultati naše ankete!

''Znam'', kratko je rekla kada joj je jedna volonterka spomenula da pacijenti često čekaju satima.

Zatim je dotaknula princa Williama i dodala: ''Znamo.'' Ta jednostavna rečenica snažno je odjeknula, dajući do znanja koliko je iskustvo bolesti obilježilo i nju i cijelu obitelj.

Kate Middleton i princ William - 3 Foto: Profimedia

Kate, kojoj je bolest trenutačno u remisiji, naglasila je koliko joj je tijekom liječenja značila podrška ljudi oko nje. Istaknula je da za pacijente nisu presudni samo medicinski zahvati, već i male, ljudske geste koje često ne ulaze u opis posla.

''Iz perspektive pacijenta, iznimno su važne stvari koje nisu zapisane u opisu posla – poput ljubaznosti i suosjećanja'', rekla je princeza, dodavši kako je upravo osjećaj zajedništva s medicinskim osobljem i volonterima pomagao u najtežim trenucima.

Pogledaji ovo Celebrity Dikan se pohvalio snježnom terasom svog stana na Cvjetnom trgu: ''Ovako to romantično izgleda...''

Posebno je istaknula važnost holističkog pristupa liječenju, naglašavajući da joj kreativnost i boravak u prirodi nisu bili samo distrakcija, već ključan dio oporavka.

Kate Middleton i princ William - 5 Foto: Profimedia

''Kreativnost i priroda odigrale su ogromnu ulogu u mom putu oporavka'', priznala je.

Govoreći o dugotrajnom boravku u bolnici, Kate ga je usporedila s filmom Beskrajan dan, opisujući osjećaj ponavljanja i psihičkog umora koji takvo iskustvo nosi sa sobom. Ipak, naglasila je koliko je važno imati oko sebe sustav potpore koji pacijentima pomaže da dani lakše prolaze.

Njezin suprug, princ William, također se osvrnuo na Catherinino nedavno zdravstveno putovanje, istaknuvši kako ih je upravo to iskustvo dodatno osvijestilo o važnosti rada zdravstvenih djelatnika i volontera.

Kate Middleton i princ William - 1 Foto: Profimedia

Iznenadni posjet bolnici bio je prvi službeni angažman kraljevskog para ove godine, ali i snažna poruka podrške svima koji se svakodnevno suočavaju s bolešću – i onima koji ih u toj borbi nesebično prate.

Pogledaji ovo Celebrity Dom ispunjen ljubavlju: Supruga našeg pjevača pokazala emotivan doček kod kuće nakon poroda

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Plaža i tanga-badić: Ova zanosna plavuša sve je više u fokusu medija i javnosti

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Strast ispod slapa: Maja Šuput i Šime Elez u pozama zbog kojih gore društvene mreže!