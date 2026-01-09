Dom ispunjen ljubavlju: Supruga našeg pjevača pokazala emotivan doček kod kuće nakon poroda

Prvi dolazak kući s bebom trenutak je koji se pamti cijeli život, a supruga Marka Škugora, Ivana, doživjela je upravo bajkovit doček.

Supruga pjevača Marka Škugora, Ivana, dirnula je pratitelje prizorima koji su je dočekali po povratku iz rodilišta s njihovom tek rođenom kćerkicom.

Nakon najposebnijeg putovanja u životu, dolaska kući s bebom, Ivanu je dočekalo pravo malo iznenađenje – dom ispunjen balonima, nježnim detaljima i toplinom koja savršeno odražava sreću zbog prinove. Posebnu pažnju privukli su baloni s natpisom ''Welcome to the world'', kao i oni u obliku mjeseca i srca, dok je cijeli prostor bio uređen u nježnim, ružičastim tonovima.

U dnevnom boravku, uz božićno drvce i pogled na more koji oduzima dah, nalazila se i kolijevka spremna za prve zajedničke trenutke kod kuće.

Podsjetimo, Marko i Ivana na samu Novu godinu postali su roditelji djevojčice kojoj su dali ime Maris.

''Bilo je 00:00:50, tipa do ponoć i minutu je falilo 10 sekundi'', rekli su za IN magazin.

Kao i kad su mu se rađala dvojica starijih sinova, šibenski tenor je i ovog puta bio na porođaju. S dežurnom ekipom šibenske bolnice svojoj princezi je od sreće zapjevao hit ''Ono nešto''.

''Meni je bilo predivno i ne bih to mijenjao. Ja ne bih mogao živjeti sa sobom da nisam uspio doći na porod'', govori nam Marko.

