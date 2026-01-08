Marko Škugor bio je i na porodu svog trećeg djeteta: ''Ne bih mogao živjeti da nisam uspio doći!''

Najljepši novogodišnji dar dobio je Marko Škugor. Na svijet je, točno u ponoć, na prijelazu iz stare u Novu godinu došlo njegovo treće dijete, malena Maris. Pjevača, njegovu suprugu Ivanu i njihovu princezu ispred šibenskog rodilišta dočekao je naš Gordan Vasilj.

Nakon sedam dana iz šibenskog rodilišta izišla je prva beba rođena u Hrvatskoj u 2026. malena Maris, kći pjevača Marka Škugora i njegove supruge Ivane.

''Maris je odlučila doć' točno u ponoć da bude prva beba.'', otkriva nam Ivana Škugor.

Koliko je točno bilo sati?

''Bilo je 00:00:50, tipa do ponoć i minutu je falilo 10 sekundi.''

''Baš mi je drago da se beba rodila za Novu godinu i da je sve novo, sve lipo, sve pozitivno, tako da želim joj samo zdravlja, a drugo će sve doći.'', dodao je Marko.

Ovo je zapravo najljepši mogući poklon za ovu godinu?

''Apsolutno. Godina je počela nevjerojatno, tako da ne znam što može ovo nadmašiti, ništa.''

Kao i kad su mu se rađala dvojica starijih sinova, šibenski tenor je i ovog puta bio na porođaju. S dežurnom ekipom šibenske bolnice svojoj princezi je od sreće zapjevao hit ''Ono nešto''.

''Meni je bilo predivno i ne bih to mijenjao. Ja ne bih mogao živjeti sa sobom da nisam uspio doći na porod.'', govori nam Marko.

''Meni je drago što je to tako da je on bio uz mene sva tri puta. Lakše ti je, sigurno je lakše.'', priznaje Ivana.

Sprema li se fešta?

''Sprema se. Za sinove nisam radio tako velike fešte, ali ovaj put kad je došla ova mala mezimica onda idemo na najjače.'', najavljuje Marko.

A porođaj je, kaže Ivana, prošao u najboljem redu.

Iako ima tek tjedan dana, najmlađa članica obitelji Škugor je jako glasna pa roditelji u šali kažu kako se već „sprema” postati tatin back vokal za koncert koji će u svibnju održati u Lisinskom.

''Maris inače spava, papa, spava, papa i to je to zasad. Ali rekla bih da je dobro, žilava je, mala, ali žilava. Malo smo imali žuticu pa smo tri dana bili na pedijatriji, ali evo danas kući. Neka sve bude ok pa nema veze da smo ostali koji dan duže.'', priča nam Ivana.

Kćeri su dali ime s predivnim značenjem.

''Jedna moja prijateljica se tako zove, prije par godina sam je upoznala i ona je meni izgledala baš kao netko tko se zove Maris i rekla sam joj, ako ikad budem imala kćer da će se zvati Maris, a Maris znači more, a duša mi je more, tako da sve skupa, zbog tog značenja, baš mi je predivno ime.'', govori Ivana.

Sigurni smo da će Maris biti tatina najveća inspiracija za pisanje novih hitova, ali i novu turneju ''U dvoje'', koja počinje u Osijeku.

