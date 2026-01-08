Poze za pamćenje! Supruga posrnulog pjevača zavela pratitelje u crvenom donjem rublju

Supruga posrnulog pjevača na društvenim se mrežama pohvalila s nekoliko prizora na koje njezini fanovi nisu ostali imuni.

Hailey Bieber podigla je temperaturu na društvenim mrežama najnovijim fotografijama u kojima pozira u zavodljivom crvenom donjem rublju.

Naime, na fotografijama snimljenima ispred ogledala leži na tepihu u izazovnim pozama.

Proziran grudnjak s detaljima od čipke, volani i kardigan u istoj nijansi naglašavaju senzualnost cijelog stajlinga.

Hailey Bieber Foto: Instagram

Objava je odmah privukla pozornost, a komentari obožavatelja ne prestaju stizati.

''Wow'', ''Kakvo tijelo'', ''Sada moram ići i ja u teretanu'', ''Prezgodna'', ''Ženo, ti si savršena'', ''Diva'', ''Pomozite mi, ne mogu disati'', ''Ona je čista umjetnost'', dio je komentara s društvenih mreža.

Hailey Bieber - 4 Foto: Instagram

Podsjetimo, za pjevača Justina Biebera udala se 2018. godine, a prošle godine rodila je njihovo prvo dijete, sina Jacka Bluesa.

Hailey Bieber - 5 Foto: Instagram

