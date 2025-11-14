Supruga posrnulog pjevača rukom je prekrivala najintimnije dijelove u oskudnoj haljini

U noćnom izlasku u Los Angelesu, Hailey Bieber zasjenila je sve oko sebe pojavivši se u odvažnoj, prozirnoj haljini koja je odmah privukla pažnju fotografa.
U noćnom izlasku u Los Angelesu izazvala je veliku pažnju paparazza pojavivši se u atraktivnoj, potpuno prozirnoj crnoj haljini koja je naglasila njezinu figuru i modni senzibilitet.
Hailey Bieber - 2 Foto: Profimedia
Hailey Bieber - 4 Foto: Profimedia
Haljina s dubokim dekolteom i efektom sitnih kristala blještala je na svjetlima fotoaparata, dok je otvorena leđa i visoki prorez čitav styling učinili još dramatičnijim.
Kad je izlazila iz zgrade rukom je pokrivala grudi da ne pokaže previše u haljini providnog materijala, a apsolutno svi gledali su u gola leđa i detalj na dnu haljine.
Hailey Bieber - 1 Foto: Profimedia
Hailey Bieber - 5 Foto: Instagram
Za pjevača Justina Biebera udala se 2018. godine, a prošle godine rodila je njihovo prvo dijete, sina Jacka Bluesa.
Justin Bieber - 3 Foto: Justin Bieber/Instagram
