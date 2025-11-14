Supruga posrnulog pjevača rukom je prekrivala najintimnije dijelove u oskudnoj haljini

U noćnom izlasku u Los Angelesu, Hailey Bieber zasjenila je sve oko sebe pojavivši se u odvažnoj, prozirnoj haljini koja je odmah privukla pažnju fotografa.

Hailey Bieber ponovno je pokazala da besprijekoran stil može biti i sofisticiran i zavodljiv u isto vrijeme.

U noćnom izlasku u Los Angelesu izazvala je veliku pažnju paparazza pojavivši se u atraktivnoj, potpuno prozirnoj crnoj haljini koja je naglasila njezinu figuru i modni senzibilitet.

Hailey Bieber - 2 Foto: Profimedia

Hailey Bieber - 4 Foto: Profimedia

Haljina s dubokim dekolteom i efektom sitnih kristala blještala je na svjetlima fotoaparata, dok je otvorena leđa i visoki prorez čitav styling učinili još dramatičnijim.

Kad je izlazila iz zgrade rukom je pokrivala grudi da ne pokaže previše u haljini providnog materijala, a apsolutno svi gledali su u gola leđa i detalj na dnu haljine.

Hailey Bieber - 1 Foto: Profimedia

Prije nekoliko dana sve je raspametila fotografijama u tanga-bikiniju, pogledajte ih OVDJE.

Hailey Bieber - 5 Foto: Instagram

Za pjevača Justina Biebera udala se 2018. godine, a prošle godine rodila je njihovo prvo dijete, sina Jacka Bluesa.

A dok Hailey očarava svojim dobrim izgledom, njen suprug zabrinjava javnost svojim stanjem. Više pročitajte OVDJE.

Justin Bieber - 3 Foto: Justin Bieber/Instagram

