Pripijeno izdanje pjevačice Colonije bilo je glavni zašto su se svi za njom okretali u centru metropole!

Ivana Lovrić pojavila se na zagrebačkoj špici u elegantnom zimskom izdanju i privukla poglede prolaznika.

Zagrebačka špica ni nakon Božića ne miruje, a jedan od upečatljivijih trenutaka ovog blagdanskog vikenda bio je dolazak Ivane Lovrić, pjevačice popularne grupe Colonia.

U Mire Čabraje, Ivana je zablistala u zimskom izdanju koje ne prolazi nezapaženo.

Ivana Lovric Foto: Josip Moler/Cropix

Odjevena u elegantan bijeli kaput i upečatljivu krznenu kapu, pjevačica je plijenila pažnju osmijehom i pozitivnom energijom. Kombinaciju je upotpunila tamnim modnim detaljima – čizmama, torbom i crnim outfitom ispod kaputa.

Ivana Lovric Foto: Josip Moler/Cropix

Špica je i ovoga puta bila mjesto susreta, druženja i neizostavne modne igre, a Ivana je bez sumnje potvrdila svoj status jedne od najdotjeranijih dama domaće glazbene scene.

