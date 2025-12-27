Pripijeno izdanje pjevačice Colonije bilo je glavni zašto su se svi za njom okretali u centru metropole!

Ivana Lovrić pojavila se na zagrebačkoj špici u elegantnom zimskom izdanju i privukla poglede prolaznika.
U Mire Čabraje, Ivana je zablistala u zimskom izdanju koje ne prolazi nezapaženo.
Ivana Lovric Foto: Josip Moler/Cropix
Ivana Lovric i Miro Cabraja Foto: Josip Moler/Cropix
Odjevena u elegantan bijeli kaput i upečatljivu krznenu kapu, pjevačica je plijenila pažnju osmijehom i pozitivnom energijom. Kombinaciju je upotpunila tamnim modnim detaljima – čizmama, torbom i crnim outfitom ispod kaputa.
Ivana Lovric Foto: Josip Moler/Cropix
Ivana Lovric i Miro Cabraja Foto: Josip Moler/Cropix
Špica je i ovoga puta bila mjesto susreta, druženja i neizostavne modne igre, a Ivana je bez sumnje potvrdila svoj status jedne od najdotjeranijih dama domaće glazbene scene.
