Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!

Ivana Lovrić privukla je pažnju na zagrebačkoj špici odabirom upečatljive modne kombinacije
Pjevačica popularne grupe Colonia, Ivana Lovrić, pojavila se u subotu na zagrebačkoj špici i svojim izdanjem privukla sve poglede.
Za ovu priliku odabrala je upečatljiv kaput od tamnosmeđe kože s raskošnim krznenim detaljima na ovratniku i rukavima, koji je dodatno naglasio njezinu siluetu zahvaljujući remenu u struku.
Ivana Lovrić Foto: Josip Moler/Cropix
Uz elegantan kaput nosila je visoke kožnate čizme u istoj nijansi, a ispod se nazirala kratka suknja s uzorkom i bijeli top.
Ivana Lovrić Foto: Josip Moler/Cropix
Ivana Lovrić Foto: Josip Moler / CROPIX
Look je zaokružila zlatnim naušnicama, efektnom ogrlicom, dok su raskošni uvojci i osmijeh dodatno naglasili njezin šarm.
Ivana Lovrić Foto: Josip Moler / CROPIX
Inače, pjevačica Colonije prošle je godine postala majka, a o toj ulozi svojedobno se raspričala za naš IN magazin. Više saznajte OVDJE.
A tko je još snimljen u subotu na špici u našoj metropoli pogledajte OVDJE.
