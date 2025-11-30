Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!

Ivana Lovrić privukla je pažnju na zagrebačkoj špici odabirom upečatljive modne kombinacije

Pjevačica popularne grupe Colonia, Ivana Lovrić, pojavila se u subotu na zagrebačkoj špici i svojim izdanjem privukla sve poglede.

Za ovu priliku odabrala je upečatljiv kaput od tamnosmeđe kože s raskošnim krznenim detaljima na ovratniku i rukavima, koji je dodatno naglasio njezinu siluetu zahvaljujući remenu u struku.

Ivana Lovrić Foto: Josip Moler/Cropix

Uz elegantan kaput nosila je visoke kožnate čizme u istoj nijansi, a ispod se nazirala kratka suknja s uzorkom i bijeli top.

Ivana Lovrić Foto: Josip Moler/Cropix

Ivana Lovrić Foto: Josip Moler / CROPIX

Look je zaokružila zlatnim naušnicama, efektnom ogrlicom, dok su raskošni uvojci i osmijeh dodatno naglasili njezin šarm.

Ivana Lovrić Foto: Josip Moler / CROPIX

Inače, pjevačica Colonije prošle je godine postala majka, a o toj ulozi svojedobno se raspričala za naš IN magazin. Više saznajte OVDJE.

A tko je još snimljen u subotu na špici u našoj metropoli pogledajte OVDJE.

