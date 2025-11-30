50 godina glazbene magije! Parni Valjak priredio emotivni spektakl u Zagrebu

Legendarni bend proslavio je veliki jubilej pred krcatom Arenom Zagreb uz suze, emocije i bezvremenske hitove.

Rock institucija ''Parni Valjak'' u subotu navečer održala je spektakularan slavljenički koncert u Areni Zagreb povodom 50 godina od osnutka benda. Bila je to večer prepuna emocija, nostalgije i vrhunske glazbe koja je još jednom potvrdila zašto ovaj bend već desetljećima ima posebno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni.

Koncert je započeo emotivno – velikim presjekom arhivskih fotografija iz bogate karijere benda, uz zvuke kultne pjesme ''Ljubavna'', što je već na samom početku izazvalo ovacije i suze u publici. Atmosfera u dvorani bila je nabijena emocijama, a svaki stih pjevao se uglas, od početka do kraja večeri.

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 1 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 2 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 3 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 4 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Posebno dirnut bio je gitarist i osnivač benda, Husein Hasanefendić Hus, koji se obratio publici. Prisjetio se emotivnog nastupa održanog prije tri i pol godine, kada su se upravo na istoj pozornici oprostili od preminulog Akija Rahimovskog.

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 5 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 6 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 7 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 8 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 9 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Još je jednom predstavio i novog frontmena, Igora Drvenkara, s kojim je Parni Valjk započeo novo poglavlje njihove duge i slavne povijesti.

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 10 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 11 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 12 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Bend je nizao hit za hitom, a publika – od najmlađih do onih koji ih prate od samih početaka – slavila je svaki takt, svaku emociju i svaki trenutak zajedničkog glazbenog putovanja.

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 13 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 14 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Koncert Parnog Valjka u Areni Zagreb - 15 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Bio je to koncert za pamćenje, večer koja je potvrdila – Parni Valjak i dalje žari i pali, a njihova povezanost s publikom jača je nego ikad.

