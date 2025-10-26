Frontmen Parnog valjka objavio romantične fotke s trudnom partnericom

Romantična šetnja Igora Drvenkara i trudne partnerice Nore raznježila fanove na Instagramu.

Frontmen legendarne grupe Parni valjak, Igor Drvenkar, uživa u najljepšim trenucima privatnog života. Pjevač je u društvu svoje trudne partnerice Nore šetao gradom, a njihov osmijeh i nježnost jasno otkrivaju koliko uživaju u iščekivanju prinove.

Na fotografijama se vidi zaljubljeni par koji razmjenjuje nježne poglede i poljupce dok šeta jesenski obojenim parkom. Nora je zablistala u elegantnom crnom outfitu i visokim čizmama, dok je Igor zadržao svoj prepoznatljiv rockerski stil u kožnoj jakni i tamnim trapericama s lancem.

''Jesen... Lišće... Mi...'' napisao je u opisu.

Da čekaju bebu objavili su krajem kolovoza preslatkom fotografijom.

''Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao'', napisao je tada u opisu.

Pogledaji ovo Celebrity Nova fotka Blooma sve je što danas trebate vidjeti: ''Najslađi Šuputnik!''

Tko je tajanstvena ljepotica s kojom frontmen Parnog valjka čeka bebu čitajte OVDJE.

Igor Drvenkar s djevojkom Foto: Igor Drvenkar/Instagram

Glazbenik je jednom prilikom za naš IN magazin otkrio pokoji detalj o svojoj djevojci, inače Splićanki, te je otkrio čime ga je očarala.

Igor Drvenkar i djevojka Nora - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Galerija 10 10 10 10 10

Pogledaji ovo Celebrity S bujnog dekoltea mlade seks-bombe svu pozornost skrenula je drastična promjena imidža

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Iznenada preminula kći voditelja, imala je tek 19 godina

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Popularni folker iznenadio objavom: ''Konačno i Stojke da stane na ludi kamen!''

Pogledaji ovo Celebrity Bivši premijer i pjevačica više ne skrivaju ljubav, nova snimka para potvrdila je vezu