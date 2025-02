Igor Drvenkar otkriva kako je stajati na mjestu Akija Rahimovskog i čime ga je osvojila Splićanka!

Parni valjak započeo je veliku turneju "50" upravo u Splitu. Publika je cijelo vrijeme uz bend pjevala njihove najveće hitove. Kako je Igor Drvenkar doživio ovu večer, jesu li ga Splićani prihvatili te kako bend nastavlja svirati bez Akija, otkriva naš Hrvoje Krolo.

Bila je to večer za pamćenje! Parni Valjak je raspametio publiku u Splitu i uz tisuće obožavatelja, započeo svoju turneju. Gripe su odjekivale hitovima "Lutka za bal", "Jesen u meni", "Ugasi me", "Sve još miriše na nju", a emocije su se mogle osjetiti u svakom stihu. Za Igora, ovo je bio poseban trenutak, jer je prvi put stao pred splitsku publiku u ulozi pjevača Parnog Valjka.



"Meni ovo jako puno znači i na nekoj privatnoj razini jer moja bolja polovica, a i Husova bolja polovica je iz Splita tako da i nekako smo sve to povezali s Valentinovom igrom slučaja. Meni je u Splitu stvarno uvijek predivno a pogotovo sada“, otkrio je Igor Drvenkar, pjevač Parnog valjka.



Kada je prije dvije godine stigao u bend, nije mogao ni zamisliti da će jednog dana pjevati na ovakvim koncertima. Jer stati na Akijevo mjesto – nije mala stvar.



"Naravno da je odluka u početku bila malo teška jer doći na mjesto čovjeka koji je apsolutno nezamjenjiv je jako teško ali vodio sam se isključivo time što volim radit. Bend je tu strastven i to sam na prvom našem susretu vidio i rekao sam e to je to i idemo. ", kaže.



Igor je kroz smijeh priznao da je dolaskom u bend pomladio publiku – posebno ženski dio. No, njegovo srce već je osvojila Splićanka, a pjevač otkriva čime ga je očarala.



"Sa svojom osobnošću prije svega, strašću, karakterom kao i sve. Bitan je taj klik i mi smo kliknuli kao ljudi i ljepo mi je s tom osobom i to je najbitnije'', kaže.



Dok je Igor novo lice benda, Hus je u Parnom Valjku od prvog dana. Kaže – ova turneja nije samo proslava 50 godina, već i dokaz da su prebrodili najteži trenutak u povijesti benda i nastavili svirati u Akijevu čast.



"Kad je Aki nenadano otišo, kad smo Pulu završili i onda smo se budili bez cilja, bez smisla i bez razloga. Probudiš se i šta sad, nema ničega. To je pomoglo u odluci da ipak nastavimo i da probamo naći nekoga ko će biti naš novi glas ali ne kopija Akija jer je Akija nemoguće zamijeniti. Nego čovjek koji će imati svoj karakter i koji će se ublendat prvo kao čovjek, a Igor je kad uđe u prostoriju neka pozitivna energija“, objasnio je Husein Hus Hasanefendić.



Hus ne skriva koliko je ponosan na to što su uspjeli nastaviti dalje – nešto što rijetko koji bend može.



"Ovo je presedan u povijesti rock & rolla zvuči bahato ali neka ljudi razmisle čak ni Queen nije dobar primjer. Naš Aki koji je nepotrebno i naglo otišo, 46 godina i nas dvojica smo od prvog dana. Ja ne znam primjer da je bend nakon toliko godina ostao bez frontmena, čovjeka koji je bio zaštitni znak. Mi smo odmah rekli ako idemo dalje mi moramo ponuditi nešto novo i prvi singl Moja glava moja pravila, je najizvođeniji singl u Hrvatskoj'', govori Hus.



Ono što Parnom Valjku posebno znači jest što im se pridružuje i mlađa publika – no Hus kroz smijeh kaže da to nije samo Igorova zasluga.



"Sigurno ima nešto u tome što je Igor dosta mlađi od nas. Iako kad gledam kroz ove godine nama se uvijek obnavljala publika, roditelji su slušali Valjak pa su se klinci zarazili. Ali je interesantno kako se miču prema tribinama, prvo su u prvim redovima pa kako godine prolaze hoće sjediti i gledat koncert. Ovo što ima puno više djevojaka nego prije to možemo pripisat Igoru naravno ali mame valjda dolaze zbog mene'', dodao je Hus.



Za Parni Valjak, ova godina bit će rekordna – koncerti se nižu, a vrhunac će biti u Areni Zagreb, na datum njihova prvog koncerta prije 50 godina. Tamo će publika još jednom zapjevati njihove najveće hitove, jer glazba ide dalje – baš kako bi i Aki želio.



"Aki je bio toliko u glazbi, on je živio za pjevanje i on bi razumio taj osjećaj ali bi li bio sretan da možemo bez njega ne znam haha ali znam da razumije tu potrebu i sigurno se smješka odozgora kada mi imamo koncert'', zaključio je Hus.

