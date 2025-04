Životna priča pape Franje: Radio je kao izbacivač u noćnom klubu, a živio je bez jednog plućnog krila

Dok se još u bolnici borio s teškim zdravstvenim problemima, papa Franjo obilježio je 12. godišnjicu pontifikata, kada mu je izašla i autobiografija. U njoj je tako prvi put otkrio što je radio u vrijeme vojne hunte u Argentini, ali i je li bio zaručen. Detalje iz njegova života u prilogu donosi naša Dijana Kardum.

13. ožujka 2013., nešto nakon 19 sati, iz dimnjaka Sikstinske kapele počeo je izlaziti bijeli dim. Jasan je to bio znak da je izabran novi papa – bio je to Jorge Mario Bergoglio, koji je odabrao ime papa Franjo.

"Braćo i sestre, sada ću vas napustiti, ali mnogo vam zahvaljujem na dočeku. Molite se za mene."

Urednica vanjske politike Nove TV Ivana Petrović tadašnju je konklavu pratila u Rimu, a, kako kaže, ime argentinskog nadbiskupa tada nije bilo među favoritima.

"Nadbiskup iz Argentine, sada papa Franjo Bergoglio, bio je spominjan kao papabilis na prošloj konklavi, kada je izabran papa Benedikt XVI. Tada je njegovo ime bilo ozbiljno u igri, ovoga puta nije. Možda je bilo u samoj konklavi, ali prema javno dostupnim izvorima koje smo mi ondje koristili, on tada nije bio u igri, da se tako izrazim."

Nakon 1300 godina, prvi put je izabran papa koji nije iz Europe. Uz to, prvi je isusovac na čelu Katoličke crkve. Papa je opisao i koliko je sam bio iznenađen izborom, u autobiografiji pod naslovom Nadaj se. No, već na početku nije pristao na neka ustaljena pravila.

"Nije pristao na crvene cipelice, niti na zlatni križ, već je zadržao svoj stari križ od alpake, jeftinog metala. Nije pristao ni na limuzinu koja ga je čekala nakon izbora, već se vratio autobusom s ostalim kardinalima'', kaže Snježana Husić.

"Boli me vidjeti svećenika u najnovijem modelu automobila. Jednostavno, to nije u redu."

Papa Franjo, rođen kao Jorge Mario Bergoglio, 17. prosinca 1936., bio je najstarije od petero djece u obitelji talijanskih migranata. Posebno je bio povezan s najmlađom sestrom.

"Otvoreno govori o tome da je u njegovoj obitelji bilo i trzavica i svađa, pa i ljudi koji više nisu razgovarali."

Sveti Otac volio je tango i operu, radio je kao izbacivač u noćnom klubu, a zbog respiratorne infekcije i triju cista u djetinjstvu ostao je bez jednog plućnog krila. Zaredio se s 33 godine.

"Papa Franjo je demistificirao trenutak u kojem je osjetio poziv. Kružile su priče da se toga dana trebao zaručiti, ali on kaže da nije bilo ništa spektakularno. Trebao je ići na izlet s prijateljima, ali je putem prema željezničkom kolodvoru osjetio potrebu da uđe u crkvu – i to je bilo to'', govori Snježana.

Zaručen nije bio, ali je priznao da mu se sviđala jedna djevojka. Tijekom godina pontifikata, jedno je pitanje bilo obavijeno velom tajne – što je radio za vrijeme mračne argentinske diktature.

"Sada smo u autobiografiji konačno otkrili da je pomagao ljudima kojima je vojna diktatura ugrožavala život – krijumčario ih je vlastitim automobilom, preko kontrolnih točaka i granice. Djelovao je protuzakonito, ali kršćanski – ispravno."

U središtu njegova 12-godišnjeg pontifikata bili su milosrđe i pomoć marginaliziranima. Smjer je zacrtao rečenicom: 'Želim siromašnu Crkvu za siromašne.'

"Papa Franjo je pastoralni papa. Nešto što je prošlo ispod radara jest da je izmijenio paragraf 2267 Katekizma Katoličke crkve, čime je potpuno dokinuta smrtna kazna. Do tada Katekizam nije odobravao smrtnu kaznu, osim u iznimnim okolnostima. Papa je sada rekao da je smrtna kazna zlo'', pojasnila je Ivana Petrović.

Volio se šaliti – rekao je da je i sveti Franjo bio Božji lakrdijaš. Bio je veliki navijač kluba San Lorenzo. Iako nije gledao televiziju, često bi pripadnike Švicarske garde pitao kako je igrao njegov klub. Njegove su se izjave često širile na društvenim mrežama, ponekad i pogrešno interpretirane, jer papa je uvijek govorio u skladu s naukom Katoličke crkve.

"Primjerice, pitanje ređenja oženjenih muškaraca u Amazoniji – svi su očekivali da će to dopustiti zbog manjka zvanja. No, papa to nije dopustio."

Tijekom pontifikata suočio se s brojnim izazovima.

"Shvatili smo da smo u istom čamcu – svi mi krhki i dezorijentirani, ali važni i potrebni. Pozvani da veslamo zajedno, svaki od nas u potrebi da utješi drugog."

I s ratovima.

"Mislim da je jako bitno – a to se u našoj javnosti često ne razlikuje – da Vatikan nije isto što i Sveta Stolica. Sveta Stolica je međunarodni pravni subjekt, država. Papa Franjo nije političar, nije diplomat, iako se trudi stalno pozivati na mir. No u svom pontifikatu Sveta Stolica je, koliko je dobila, toliko i izgubila. Recimo, s Ukrajinom se 'poskliznuo' – kad je otišao u rusko veleposlanstvo, a ne i u urajinsko, što mu je zamjereno."

Posjetio je više od 65 zemalja svijeta, proglasio više od 900 svetaca, reorganizirao vatikansku birokraciju i imenovao žene na čelne funkcije. Iako je njegov pontifikat bio pun izazova, duh nade i suosjećanja pape Franje živjet će i dalje, nadahnjujući buduće generacije da čine svijet boljim.

