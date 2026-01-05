Vesna Zmijanac otvorila dušu o svom zdravlju: ''Sahrane me i proglase bolesnom...''

Vesna Zmijanac progovorila je o svom zdravstvenom stanju te otkrila kako ne planira još ići u mirovinu.

Srpska pjevačica Vesna Zmijanac pred kraj 2025. godine suočila se s ozbiljnim zdravstvenim problemima sa srcem te su joj ugrađena tri stenta zbog kritičnog suženja arterije, a sada je progovorila o svom zdravlju.

Naime, glazbena zvijezda bivše Jugoslavije 4. siječnja proslavila je 69. rođendan, a umirovljenje, kako je otkrila u emisiji ''Godina sa Vesnom'' na Kurir televiziji, nije joj još u planu. Naprotiv, pred njom je niz zakazanih nastupa, a u svibnju ju očekuje i veliki koncert u beogradskoj Areni. U razgovoru je priznala i da je sada ljudi često pitaju o njezinom zdravstvenom stanju.

"Da, često. Mene sahrane, proglase bolesnom, nikako da kažu da sam top. Tako da stalno pitaju: Kako ste, jeste li zdravi, jeste li dobro... Dobro sam. Nisam više u cvijetu mladosti, nemam 35 godina pa da se čudimo ako kihnem. Godine su to i puno rada je iza mene, ne mirujem", rekla je.

Na pozornicu se vratila samo 15 dana nakon što je izašla iz bolnice. Priznala je i da ona ne zna mirovati, ali da bi joj mirovanje još više naštetilo.

"Tek bih se razboljela da ne radim. Ovako, jednu večer pjevam, ispušem se, publika mi da energiju, ja dam njima i dobro sam", dodala je.

Otkrila je i da su joj se brojni kolege javili kada su saznali za njezine zdravstvene probleme.

''Svi su me zvali, slali poruke, pozdravljali...Bili su zabrinuti. Znaju oni da ću ja to izgurati, da to nije ništa strašno. Srce me zezne samo kad pretjeram, pa se onda moram ili sama smiriti, ili me oni smire kada ja ne znam. Brinu, ali znate kako to ide...Polako nas je sve manje. Ostalo nas je još samo nekoliko iz moje generacije koji još uvijek nastupamo – i radimo to dobro'', rekla je Vesna između ostalog.

