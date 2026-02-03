Srpska folk zvijezda postala majka! Jedan detalj i dalje skriva od javnosti

Regionalna glazbena scena danas je bogatija za jednu lijepu vijest – poznata pjevačica Milica Todorović postala je majka.

Poznata pjevačica Milica Todorović danas je u beogradskoj bolnici rodila zdravog dječaka.

Majka i sin su dobro, a pjevačica se osjeća odlično nakon poroda, prenosi srpski Blic.

Ipak, jedna stvar mnoge i dalje intrigira. Do sada nije poznato tko je otac djeteta, jer pjevačica nije otkrila identitet partnera široj javnosti. Srpski mediji pišu kako je Todorović uplovila u novu ljubavnu vezu tek dva mjeseca nakon prekida sa zagrebačkim poduzetnikom.

Njezina trudnoća izazvala je veliko oduševljenje u javnosti, pogotovo jer je pjevačica često isticala kako joj je ovo dugogodišnji san. Izvori bliski pjevačici otkrivaju kako je u potpunosti promijenila prehranu i u potpunosti se posvetila svom zdravlju.

Trudničke dane provodila je u rodnom Kruševcu, daleko od svjetla reflektora i medijske pozornosti.

