Jedan od najtraženijih glazbenika regije uoči koncerta karijere: ''Sve se dogodilo u pravo vrijeme, ništa ne bih mijenjao''

Put do velikih pozornica rijetko je jednostavan, ali kod Peđe Jovanovića obilježen je dosljednošću, radom i emocijom koja ne prestaje biti u prvom planu. Nakon što je publiku osvojio intimnim koncertima i pjesmama, pred njim je izazov koji označava novu etapu karijere – nastup u Areni Zagreb. U razgovoru za naš portal govori o tom putu, osobnim lekcijama, glazbi koja ga vodi i porukama koje želi ostaviti publici.

Put od intimnih koncerata u Lisinskom do najave nastupa u Areni Zagreb za pjevača Peđu Jovanovića označava razdoblje intenzivnog rasta, ali i osobnih promjena. Upravo to razdoblje donijelo je niz lijepih trenutaka u privatnom životu, ali i ozbiljan iskorak u karijeri.

''Što se tiče privatnog aspekta, dogodilo se svašta nešto lijepo. Što se tiče karijere, trudio sam se da budem vrijedan i da nastane puno novih pjesama i spotova. U Lisinskom sam se uvjerio da imam ozbiljan potencijal što se općenito tiče koncerata u Hrvatskoj i nekako smo to htjeli podići na još viši nivo jer je publika te moje koncerte jako dobro prihvatila. Zagrebačka Arena dolazi kao kruna ove karijere i zaista ćemo dati svoj maksimum'', rekao nam je Peđa.

Koncerti u Lisinskom donijeli su mu važne spoznaje o publici, ali i dodatno samopouzdanje koje je bilo ključno za odluku o Areni Zagreb.

Peđa Jovanović Foto: Mario Poje/Extra FM

''Shvatio sam da publika voli i cijeni taj moj trud, rad i emociju i jako sam zahvalan na tome. Vidim da se od Lisinskog pa do danas ta priča zaista proširila, da raste, što mi je jako drago. I pored toga što sam snimio brojne covere, publika voli slušati i neke moje nove pjesme koje sam u međuvremenu snimio i koje su postale hitovi. Sve to mi je nekako dalo samopouzdanje da stisnem i da krenem u realizaciju projekta Arene Zagreb'', rekao nam je Peđa.

Iako je riječ o njegovom najvećem koncertu dosad, pripreme za Arenu Zagreb temelje se na iskustvu i unutarnjoj disciplini.

''Trudim se da sve te svoje pjesme prođem u glavi i da jednostavno smanjim stres, jer to je najveći koncert. Zasad ne postoji trema, iako ne znam kako će biti pred sam nastup. Dosta sam dugo u ovom poslu i što se tiče psihičke pripreme nemam nikakve konkretne rituale – trudim se vježbati svoje pjesme i ne dozvoliti da išta izmakne kontroli'', kaže Peđa.

Peđa Jovanović Foto: Mario Poje/Extra FM

Arena Zagreb često se veže uz spektakl, no njegova publika od njega prije svega očekuje emociju. Upravo pronalazak ravnoteže između velikog formata i intime ono je na čemu se intenzivno radi.

‘''Mi pripremamo jednu set listu s bržim pjesmama i novim pjesmama koje sam snimio u zadnje vrijeme, ali naravno, moja publika od mene prvenstveno očekuje emociju, bez obzira je li to arena ili neki manji prostor. Uvjerio sam se u to i u nekim većim dvoranama u kojima sam imao koncerte u zadnje vrijeme, primjerice u Podgorici, gdje smo pronašli sredinu između te moje emocije i malo bržeg ritma. Ljudi su fantastično reagirali i siguran sam da će tako biti, i još bolje, u Areni Zagreb''.

Peđa Jovanović Foto: Mario Poje/Extra FM

Vraćajući se na same početke karijere, Peđa ističe da njegov put nije bio opterećen borbom, već ispunjen ljubavlju prema glazbi.

''Ja sam prvo počeo svirati, pa sam u koroni krenuo snimati covere. Ništa mi to nije bilo teško, ja sam to jednostavno volio raditi. Ljudi često karijeru vežu uz trnovit put, ali se to u mom slučaju zaista nije dogodilo. Imao sam tu sreću, a i danas su društvene mreže od velike pomoći i olakšavaju nama glazbenicima da dopremo do publike. Na dnevnoj bazi sam objavljivao ono što sam snimao i ljudima se to svidjelo. Sve je nekako raslo samo od sebe. Meni je bilo zadovoljstvo ispunjavati ljudima želje i snimati pjesme koje su tražili. Uživao sam u tom procesu. I dan danas, kad snimim nove pjesme i spotove, jedva čekam da ih podijelim s publikom – jako volim to raditi'', kaže nam Peđa.

Sumnja u vlastiti put, kada je glazba u pitanju, za njega nikada nije bila opcija.

''Ne mogu se sjetiti da sam ikad sumnjao u sebe. Nekad sam više svirao nego pjevao, ali i to sam volio raditi. Nisam se mogao zamisliti da ne budem glazbenik. Na nagovor mog brata i nekih pravih kolega koji su me potaknuli da pjevam, to je bila samo još jedna ljestvica iznad. U zadnje vrijeme sam shvatio da, kada je muzika u pitanju, više volim pjevati. Trebalo mi je godina da to shvatim, ali nikad nije kasno'', rekao nam je Peđa.

Peđa Jovanović Foto: Mario Poje/Extra FM

Iako danas ima karijeru kakvu mnogi sanjaju, ističe da nije osjetio tamnu stranu estrade.

''Ja zaista nisam platio nikakvu cijenu. U mom slučaju sve je išlo korak po korak i glatko. Nisam imao problema, nitko mi nije podmetao noge i nisam se susretao s tom nekom tamnom stranom ovog posla. Zaista mogu reći da sam sretan zbog toga'', kaže nam Peđa.

O osobnim borbama odlučio je govoriti javno iz vrlo jasnog razloga.

''Glavni razlog zašto sam to javno podijelio je taj što bih bio presretan ako ta moja priča ikome pomogne. Puno ljudi me pita na koji sam način uspio pobijediti taj porok. Bilo bi mi drago da što više ljudi uspije riješiti taj problem. Ja sam se na svom primjeru uvjerio da karijera ne može postojati s porocima – to je nemoguće'', kaže nam Peđa.

Posebno emotivno poglavlje njegove karijere vezano je uz pjesmu ‘’Moja dama“, u čijem je nastanku sudjelovala i njegova supruga.

Peđa Jovanović Foto: Mario Poje/Extra FM

''Prije sedam godina snimili smo zajedno pjesmu ‘Ono nešto’, ona je također u mom spotu, i već duže vrijeme smo razmišljali da bismo mogli nešto slično ponoviti. Volimo putovati zajedno, ja se iz hobija bavim videoprodukcijom, pa smo se dogovorili da na sljedećem putovanju opet snimimo spot zajedno. Zvali smo Baneta Opačića i dali mu smjernice kako bi pjesma trebala zvučati i izgledati. Zajedničkim snagama, moja supruga, Bane i ja, sugerirali smo smjer i tako je pjesma nastala. Spot smo sami snimali na Sejšelima – ja nju, ona mene. Možda nije na profesionalnoj razini, ali je od srca'', kaže Peđa te dodaje.

‘’Bila je oduševljena riječima pjesme, Bane je jedan kroz jedan pogodio njezinu emociju. Vidim da se ljudima pjesma sviđa“, otkrio nam je Peđa.

Kreativni proces kod njega ne prestaje.

''Ja ne mogu mirovati ni dan-dva. Moj mozak stalno razmišlja o novim spotovima i pjesmama. Uvijek imam dvadesetak pjesama sa strane koje čekaju realizaciju. Ponekad mi više znači reakcija onih koji nisu profesionalci, jer oni glazbu slušaju srcem. Njihov sud mi puno više znači'', priča nam Peđa.

Kada se osvrne unatrag, ništa ne bi mijenjao.

''Sve se događa s razlogom i u pravo vrijeme. Trebalo mi je vremena da budem mentalno spreman i dosljedan. Fanatično sam pristupio tome i zainatio se da snimam jednu pjesmu mjesečno. Godinama to funkcionira, donosi mi dobre rezultate i uživam u tom procesu. Sve prirodno raste iz dana u dan'', govori Peđa.

Peđa Jovanović Foto: Mario Poje/Extra FM

Iako se njegova karijera sve više širi u Hrvatskoj, priznaje da još nije imao priliku povezati se s domaćim kolegama.

''Nisam imao prilike upoznati hrvatske kolege, ali nadam se da će se to u budućnosti promijeniti. Od hrvatskih izvođača godinama slušam Olivera, Gibonnija, Cetinskog i Grašu. Njih najviše volim''.

Kada je riječ o duetima, presudna je pjesma.

''Najbitnija je pjesma. Tko god mi ponudi pjesmu koja će mi se svidjeti, onda možemo dalje razmišljati o duetu. Pjesma je na prvom mjestu’’, kaže Peđa.

Neke pjesme i danas izvodi s knedlom u grlu.

''To ovisi o situaciji. Dosta tih pjesama osjećam osobno, jer su nastale iz života. Bane Mojičević me jako dobro poznaje i puno pjesama je napisao autobiografski za mene. Nekad mi zastane knedla u grlu kod pjesama poput ''Njoj'' ili ''Želja'', priča Peđa.

Publiku koja njegove pjesme doživljava kao svoje smatra velikom privilegijom.

''Privilegija mi je što se ljudi u toj mjeri poistovjećuju s mojim pjesmama. Svi smo u životu prošli svašta i puno ljudi se pronađe u tim emocijama. Iako pjevam o tužnim temama, to je neka pozitivna romantika''. objasnio nam je Peđa.

A kada se 21. veljače ugase svjetla u Areni Zagreb, njegova je želja jasna.

''Volio bih da ljudi prepoznaju koliko smo radili na tom spektaklu i da ponesu sa sobom lijepu emociju i požele ponovno doći'', zaključio je Peđa.

Bez obzira na veličinu pozornice, Peđa Jovanović ostaje vjeran onome zbog čega je publika uz njega od samih početaka – iskrenoj emociji, jednostavnosti i glazbi koja se sluša srcem. Arena Zagreb tako neće biti samo još jedan veliki koncert, već logičan nastavak priče koja je rasla prirodno, bez forsiranja i kalkulacija. Ako je suditi po njegovim riječima i energiji koju donosi, 21. veljače publiku očekuje večer ispunjena emocijama zbog kojih se koncerti pamte i kojima se rado vraća.