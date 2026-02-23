Isplivali novi detalji: Sin optužen za ubojstvo roditelja izjasnio se na sudu

Nick Reiner, optužen za ubojstvo roditelja u njihovu domu u Los Angelesu, izjasnio se da nije kriv, a prijeti mu doživotni zatvor ili smrtna kazna dok se još čekaju rezultati obdukcije.

Obdukcija Roba Reinera i njegove supruge Michele još nije završena, dok se njihov sin Nick, kojeg terete za njihovo ubojstvo, na sudu izjasnio da nije kriv.

Protiv 32-godišnjaka su podignute dvije optužnice za ubojstvo prvog stupnja nakon što su njegovi roditelji pronađeni nasmrt izbodeni u obiteljskoj kući u Los Angelesu. Na ročištu 23. veljače pojavio se pred sutkinjom Theresom McGonigle obrijane glave i s bradom, odjeven u zatvorsku odoru, a tužitelji su naveli da se i dalje čekaju konačni rezultati obdukcije, prenosi People.

Nick Reiner - 2 Foto: Profimedia

Prema optužnici, zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima 14. prosinca, kada je, kako tvrdi tužiteljstvo, nožem usmrtio roditelje te potom pobjegao. Prijeti mu kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta, pa čak i smrtna kazna.

Nick Reiner - 3 Foto: Profimedia

Nicka sada zastupa javna braniteljica Kimberly Greene, koja je slučaj preuzela nakon povlačenja odvjetnika Alana Jacksona. Na istom ročištu odrekao se prava na brzo suđenje, a sljedeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za 29. travnja.

Rob i Michele Reiner - 1 Foto: Profimedia

Rob i Nick Reiner - 2 Foto: Afp

Rob i Michele Reiner Foto: Profimedia

Podsjetimo, tijela Roba i Michele pronašla je njihova kći Romy 14. prosinca u obiteljskom domu. Istraga je pokazala da su ubijeni nekoliko sati ranije oštrim predmetom, a Nick je ubrzo nakon toga uhićen te se od tada nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine.

