Isplivali novi detalji: Sin optužen za ubojstvo roditelja izjasnio se na sudu

Nick Reiner, optužen za ubojstvo roditelja u njihovu domu u Los Angelesu, izjasnio se da nije kriv, a prijeti mu doživotni zatvor ili smrtna kazna dok se još čekaju rezultati obdukcije.
Obdukcija Roba Reinera i njegove supruge Michele još nije završena, dok se njihov sin Nick, kojeg terete za njihovo ubojstvo, na sudu izjasnio da nije kriv.3 vijesti o kojima se priča aktualna tema Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece! razveo se prošle godine Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića, njen izgled privukao je svu pozornost pogledajte fotke Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Protiv 32-godišnjaka su podignute dvije optužnice za ubojstvo prvog stupnja nakon što su njegovi roditelji pronađeni nasmrt izbodeni u obiteljskoj kući u Los Angelesu. Na ročištu 23. veljače pojavio se pred sutkinjom Theresom McGonigle obrijane glave i s bradom, odjeven u zatvorsku odoru, a tužitelji su naveli da se i dalje čekaju konačni rezultati obdukcije, prenosi People.
Pogledaji ovo Celebrity Nogometaš iz Zagreba poslije najtežeg životnog razdoblja u Survivoru traži novi početak!
Nick Reiner - 2 Foto: Profimedia
Prema optužnici, zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima 14. prosinca, kada je, kako tvrdi tužiteljstvo, nožem usmrtio roditelje te potom pobjegao. Prijeti mu kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta, pa čak i smrtna kazna.
Nick Reiner - 3 Foto: Profimedia
Nicka sada zastupa javna braniteljica Kimberly Greene, koja je slučaj preuzela nakon povlačenja odvjetnika Alana Jacksona. Na istom ročištu odrekao se prava na brzo suđenje, a sljedeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za 29. travnja.
Pogledaji ovo inMagazin Borba za preživljavanje uskoro kreće: Kandidati Survivora otkrili što nikad ne bi učinili!
Galerija 25 25 25 25 25
Rob i Michele Reiner - 1 Foto: Profimedia
Rob i Nick Reiner - 2 Foto: Afp
Rob i Michele Reiner Foto: Profimedia
Podsjetimo, tijela Roba i Michele pronašla je njihova kći Romy 14. prosinca u obiteljskom domu. Istraga je pokazala da su ubijeni nekoliko sati ranije oštrim predmetom, a Nick je ubrzo nakon toga uhićen te se od tada nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine.
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Rijetka pojava slavnog oskarovca sa suprugom: Njihova ljubavna priča traje već 30 godina!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity I dalje imate izgovore? Pogledajte žestoki trening voditeljske dive u 72. godini!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Od filmske dive do političke ikone – koliko znate o nevjerojatnom životu Jane Fonde?