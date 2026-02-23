Rijetka pojava slavnog oskarovca sa suprugom: Njihova ljubavna priča traje već 30 godina!

Cillian Murphy pojavio se na BAFTA-i sa suprugom Yvonne McGuinness, koju naziva svojim sigurnim utočištem, a par koji je zajedno gotovo 30 godina uspješno čuva privatnost i ima dva sina.

Cillian Murphy vrlo rijetko pozira na crvenom tepihu, no na ovogodišnju dodjelu nagrada BAFTA stigao je u društvu supruge Yvonne McGuinness, koju je nedavno opisao kao svoje "sigurno utočište" daleko od reflektora.

Oskarovac (49) i 53-godišnja umjetnica pojavili su se u londonskom Royal Festival Hallu držeći se za ruke, u elegantnim crnim izdanjima. Murphy je nosio klasično krojeno dvoredno odijelo uz bijelu košulju i kravatu, dok je Yvonne zablistala u satenskom kombinezonu s drapiranim detaljima i izrezom na jedno rame, uz upečatljive naušnice i crveni ruž.

Cillian Murphy sa suprugom Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Srpska zvijezda prozirnim kombinezonom naglasila figuru bez mane: ''Top model!''

Tijekom večeri Murphy je uručio nagradu za najbolju glavnu glumicu svojoj sunarodnjakinji Jessie Buckley za film "Hamnet", čime je ona postala prva Irkinja koja je u toj kategoriji slavila na BAFTA-i.

Cillian Murphy Foto: Profimedia

Unatoč svjetskoj slavi, glumac iz Corka već godinama uspješno čuva privatnost obiteljskog života. Sa Yvonne je u vezi gotovo tri desetljeća, a zajedno imaju dva sina. Upoznali su se devedesetih tijekom kazališne turneje predstave "Disco Pigs", koja je Murphyju otvorila vrata filmske karijere.

Cillian Murphy Foto: Afp

Pogledaji ovo Zanimljivosti Britanija na Eurosong 2026. šalje ekscentričnog inovatora koji popravlja stare mašine i od njih stvara hitove

Galerija 6 6 6 6 6

Vjenčali su se 2004. u Francuskoj, a sinovi Malachy i Aran rođeni su 2005. i 2007. godine.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Znate li od koje je naše glumice ovo sestra? Zbog svog izgleda plijeni pažnju na društvenim mrežama

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda globalne uspješnice objavila rijetku fotografiju s posvojenom kćerkicom