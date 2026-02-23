Supruga Edina Džeke podijelila obiteljske prizore koji su raznježili tisuće pratitelja

Amra Džeko podijelila je dirljive obiteljske fotografije iz Njemačke, na kojima ona i Edin s djecom uživaju u zajedničkim trenucima.

Amra Džeko raznježila je pratitelje novom serijom obiteljskih fotografija iz Njemačke, gdje su ona i Edin Džeko uživali u zajedničkim trenucima sa svojom djecom.

Na fotografijama se vidi skladna obiteljska atmosfera, od opuštenih trenutaka na kauču, preko razigranih scena kod kuće, pa sve do posjeta stadionu Wolfsburga, gdje je obitelj pozirala uz trofej.

Posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima Edin grli i nosi svoje mezimice, ali i one na kojima se vidi koliko su djeca međusobno povezana.

Amra je pokazala i djelić svoje svakodnevice ,od treninga u teretani do vožnje automobilom s djecom, dok su osmijesi i zagrljaji još jednom potvrdili koliko su obiteljske vrijednosti na prvom mjestu.

Amra i Edin Džeko - 7 Foto: Amra Džeko/Instagram

Amra i Edin Džeko - 6 Foto: Amra Džeko/Instagram

"To vam je najveći uspjeh, sretna i zdrava porodica", "Živi bili", "Najdivniji", "Prelijepe slike", pisali su pratitelji.

Amra i Edin Džeko - 5 Foto: Amra Džeko/Instagram

Amra i Edin Džeko - 3 Foto: Amra Džeko/Instagram

Podsjetimo, ljubavna priča Edina i Amre započela je 2011. godine kada je Edin bio na pripremama s Manchester Cityjem u Los Angelesu, a Amra je tada tamo živjela. Iako su se prije toga znali, njihov susret u Los Angelesu bio je službeni početak veze. Vezu su godinama održavali na daljinu, ljubav su uspjeli očuvati, a njihova ljubavna priča okrunjena je brakom 2016. godine.

Amra i Edin Džeko - 1 Foto: Amra Džeko/Instagram

Zajedno imaju četvero djece: Unu, Danija, Daliju i Hanu. Amra iz prvog braka ima još i kćer Sofiju.

Amra i Edin Džeko - 1 Foto: Amra Džeko/Instagram

Edin trenutačno igra za njemački klub Schalke 04.

