Nogometaš iz Zagreba poslije najtežeg životnog razdoblja u Survivoru traži novi početak!

Naviknut na timsku igru, disciplinu i borbu do zadnjeg daha, Ian Regrvar sada mijenja nogometni teren za surove uvjete Survivora. Umjesto tribina i svlačionice, čeka ga izolacija i borba karaktera.

Za neke je Survivor avantura, za druge igra. Za Iana Regrvara to je osobni izazov – test karaktera, granica i unutarnje snage. Odluka o prijavi nije bila slučajna ni impulzivna. Došla je u trenutku kada je, kako kaže, osjetio da mora izaći iz zone sigurnosti i suočiti se sa samim sobom.

''Presudni trenutak za prijavu je bio izaći iz komfor zone, suočiti se sa samim sobom u najtežim uvjetima, bilo je Survivor ili vojska…''

Galerija 5 5 5 5 5

Ta potreba za pomicanjem granica govori mnogo o njegovom mentalitetu. Ne traži lakši put - traži onaj koji će ga izgraditi. Upravo zato od Survivora ne očekuje spektakularnu transformaciju, nego nešto dublje i tiše.

''Očekujem da će mi Survivor donijeti puno strpljenja i zahvalnosti na svemu što imam''.

Fizički dio igre mu, priznaje, ne predstavlja strah. Sport je sastavni dio njegova života, a poligoni su nešto u čemu vidi svoju veliku prednost.

Ian Regvar, Survivor - 4 Foto: Nova TV

''Najveća prednost su mi definitivno poligoni, želja i volja… najveća slabost, rekao bih, je to što sam previše otvorena i iskrena osoba'', smatra.

U igri u kojoj taktika često uključuje zadršku i proračunatost, otvorenost može biti dvosjekli mač. No Ian ne skriva da je takav kakav jest – izravan, energičan i bez maske.

Pogledaji ovo Celebrity Paula stiže u Survivor: Osobni gubitak naučio ju je koliko je važno cijeniti svaki trenutak

Kad dođu glad, neispavanost i pritisak, ne povlači se odmah.

''Pod takvim uvjetima se borim dok mogu, dok se ne zasitim i ne dokažem samom sebi''.

Za razliku od nekih natjecatelja koji iza sebe imaju ekstremna iskustva, Ian priznaje da sličnu situaciju poput Survivora nikada nije prošao.

''U životu nisam prošao ni sličnu situaciju kao što je Survivor… zato sam i tu'', kaže.

Ian Regvar, Survivor - 3 Foto: Privatan album

Ipak, život mu nije bio bez težih trenutaka. Prekid desetogodišnje veze bio je, kaže, najteža situacija kroz koju je prošao – iskustvo koje ga je u velikoj mjeri oblikovalo i potaknulo na prijavu.

''Prekid veze od 10 godina mi je bila najteža situacija u životu zbog koje sam jednim dijelom i otišao na Survivor'', priznaje.

Sport ga je naučio disciplini i timskom duhu. Nogomet igra cijeli život, a upravo mu je taj kolektivni mentalitet dao jasnu sliku o sebi u grupnoj dinamici.

''Bavim se nogometom cijeli život i smatram se i vođom i timskim igračem''.

Ipak, svjestan je da Survivor traži i teške odluke.

Pogledaji ovo Celebrity Iza snažnog poduzetnika iz Rijeke krije se bolna prekretnica, u Survivor stiže pobijediti sebe

''Sve je stvar tvoje odluke – ako hoćeš, okrenut ćeš leđa, ako nećeš, nećeš ni morati''.

Kod ljudi ga najviše privlači energija – onaj osjećaj koji se ne može lažirati.

''Najviše me privuče neka energija i kad osjetim drugu osobu, a najviše snage mi uzimaju ljudi koji sve znaju i pričaju jedno, a rade drugo'', priznaje.

Na pitanje bi li nešto u životu promijenio, njegov odgovor je jasan.

Ian Regvar, Survivor - 1 Foto: Privatan album

''Nikad ništa ne bih mijenjao u životu, sve je s nekim razlogom i sve to te gradi baš u onu osobu koja trebaš postati''.

Strahovi? Ne izdvaja nijedan poseban.

Etikete su, kaže, postojale, ali su brzo padale.

''Općenito me puno ljudi zna i uvijek sam imao neke etikete koje bi nestale čim bih pružio ruku tim ljudima koji su mi ih lijepili'', govori.

U svakodnevnom životu radi u državnoj firmi i igra nogomet za Savu Štrmec, naviknut je na rad i treninge u svim vremenskim uvjetima. Ipak, svjestan je da je Survivor nešto posve drugo.

Ian Regvar, Survivor - 5 Foto: Privatan album

''Radim u jednoj državnoj firmi, igram nogomet u Savi Štrmec tako da sam navikao na sve vremenske uvjete, ali normalno se puno razlikuje od onog što me čeka''.

Najbliži su njegovu odluku dočekali s iznenađenjem – ali i ponosom.

''Bili su malo u šoku, ali su mi rekli ako je netko za to ti si, sine – uz jako veliku podršku''.

Najveći oslonac su mu obitelj i prijatelji.

''Najveća podrška su mi definitivno obitelj, uža i šira, i moji prijatelji'', kaže.

A prvi dojam? Smatra da ga ljudi uglavnom procjenjuju ispravno.

Ian Regvar, Survivor - 7 Foto: Privatan album

''Mislim da ne. Možda sam nekad previše energičan i dobro raspoložen, pa ljude smeta kad je netko svoj i sretan'', zaključio je.

Ian Regvar, Survivor - 10 Foto: Privatan album

U Survivor ulazi bez straha, bez kalkulacija i bez potrebe da se skriva. S voljom, energijom i željom da dokaže – prije svega samome sebi – koliko daleko može ići.

Dodatne zanimljivosti o kandidatu Ianu saznajte na portalu Nove TV.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Teška životna priča nove Survivor kandidatkinje: ''S 11 godina život mi se promijenio''

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Iza snažnog poduzetnika iz Rijeke krije se bolna prekretnica, u Survivor stiže pobijediti sebe