Nogometaš iz Zagreba poslije najtežeg životnog razdoblja u Survivoru traži novi početak!

Piše M.F., Danas @ 20:02 Celebrity komentari
Ian Regvar, Survivor - 9 Ian Regvar, Survivor - 9 Foto: Nova TV

Naviknut na timsku igru, disciplinu i borbu do zadnjeg daha, Ian Regrvar sada mijenja nogometni teren za surove uvjete Survivora. Umjesto tribina i svlačionice, čeka ga izolacija i borba karaktera.

Pogledajte žestoki trening Oprah Winfrey u 72. godini!
svaka čast!
I dalje imate izgovore? Pogledajte žestoki trening voditeljske dive u 72. godini!
Kviz o Jane Fonda
šest desetljeća karijere
Od filmske dive do političke ikone – koliko znate o nevjerojatnom životu Jane Fonde?
Ian Regvar intervju, uoči početka showa Survivor
izlazak iz komfor zone
Nogometaš iz Zagreba poslije najtežeg životnog razdoblja u Survivoru traži novi početak!
Borba za preživljavanje uskoro kreće: Kandidati Survivora otkrili što nikad ne bi učinili!
''neću imati seks...''
Borba za preživljavanje uskoro kreće: Kandidati Survivora otkrili što nikad ne bi učinili!
Amra Džeko podijelila je dirljive obiteljske fotografije
"To je najveći uspjeh!"
Supruga Edina Džeke podijelila obiteljske prizore koji su raznježili tisuće pratitelja
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića
razveo se prošle godine
Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića, njen izgled privukao je svu pozornost
Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan
zapalila društvene mreže
Gori Instagram! Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Lana Radeljak otišla na odmor u Bohinj
savršeni izbor
Planinski bijeg domaće ljepotice! Lana Radeljak javila se iz bajkovitog ambijenta
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog 6
preslatko!
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog
Maja Šuput s partnerom Šimom javila se iz Pariza 4
idiličan vikend
Maja i Šime javili se iz grada ljubavi s romantičnim fotkama, evo što su radili!
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću 3
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ella Dvornik javila se s Malte u halterima 3
"Najbolji look ikad!"
Ella Dvornik u halterima se javila s daleke destinacije koja za nju ima posebno značenje
Goran Višnjić upozorio na ekološku katastrofu u Sisačko-moslavačkoj županiji 3
''ostat će nam smrad!''
Goran Višnjić pozvao na prosvjed: "Zašto bismo mi to dopustili kod nas?''
