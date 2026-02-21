Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog Vatrenog

Robert Prosinečki prošetao je zagrebačkom špicom u ležernom izdanju, no najviše pogleda privukao je njegov simpatični pomeranac.

Subotnja zagrebačka špica okupila je brojna poznata lica, a među njima se pojavio i Robert Prosinečki.

Legendarni nogometaš prošetao je centrom grada u ležernom izdanju, no posebnu pažnju prolaznika privukao je njegov četveronožni pratitelj.

Prosinečki je šetao simpatičnog, pahuljastog pomeranca, malog psa bogate, narančaste dlake koji je veselo koračao uz svog vlasnika. Dok je nogometna legenda bila odjevena u tamnu zimsku jaknu i sportsku kombinaciju, njegov ljubimac bio je prava mala zvijezda špice.

Robert Prosinečki Foto: Marko Seper/Pixsell

Mnogi su se okretali upravo za preslatkim psićem, koji je razigrano hodao uz povodac i bez sumnje bio najfotografiraniji detalj Prosinečkijeve subotnje šetnje.

Čini se da popularni "Žuti" uživa u opuštenim trenucima u gradu, i to u društvu neodoljivog ljubimca koji mu je ukrao show.

