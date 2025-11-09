Kamuflirano izdanje Roberta Prosinečkog ipak nije bilo dovoljno da prođe nezapaženo!

Robert Prosinečki pojavio se na zagrebačkoj špici u ležernom sportskom izdanju.

Iako ga mnogi pamte kao jednog od najstiliziranijih nogometaša 90-ih, Robert Prosinečki pokazao je kako mu je danas najvažnija udobnost.

Proslavljeni nogometaš i trener pojavio se na zagrebačkoj špici u vrlo opuštenom, gotovo neprepoznatljivom izdanju koje je privuklo poglede prolaznika.

Robert Prosinečki - 3 Foto: Marko Seper/Pixsell

Odjeven u sportsku trenirku tamnoplave boje, pufastu Nike jaknu i jarkoplavu hudicu navučenu preko glave, "Žuti" je izgledao kao da se želi potpuno uklopiti u anonimnu svakodnevicu. Kombinaciju je zaokružio udobnim tenisicama i ozbiljnim izrazom lica, bez pretjeranog zadržavanja.

Robert Prosinečki - 2 Foto: Marko Seper/Pixsell

Premda ne traži reflektore, Prosinečki i dalje ne prolazi nezapaženo – njegova visoka figura i prepoznatljivo držanje odmah otkrivaju o kome je riječ, čak i kada stil poručuje "nisam za fotkanje".

Robert Prosinečki Foto: Josip Moler / CROPIX

Dok modno možda ne cilja na naslovnice, njegova prisutnost na špici svakako je izazvala interes i podsjetila da su legende uvijek među nama, i kad su u trenirci i s kapuljačom na glavi.

