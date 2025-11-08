Tako se to radi! Naši poznati pokazali modne trikove za hladne dane na špici

Ni ove subote zagrebačka špica nije prošla bez poznatih lica.
Od hladnoće su se štitili kapama, šalovima, rukavicama i trendi kaputima, a koga su fotografi sve uhvatili pogledajte u nastavku.
Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX
Ksenija Pajić Foto: Josip Moler / CROPIX
Petra Meštrić Foto: Josip Moler / CROPIX
Marcela Oroši Foto: Josip Moler / CROPIX
Dženifer Džoni Foto: Josip Moler / CROPIX
Robert Prosinečki Foto: Josip Moler / CROPIX
Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX
Ksenija Pajić Foto: Josip Moler / CROPIX
Gordan Grlić Radman sa suprugom Foto: Josip Moler / CROPIX
Snježana Schillinger Foto: Josip Moler / CROPIX
Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX
