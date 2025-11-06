Znate li čija je ovo kći? Majka joj je glumica čijoj se ljepoti svijet oduvijek divio

Kći slavne glumice zablistala je na dodjeli nagrada Woman of the Year u New Yorku.

Na glamuroznoj dodjeli nagrada Women of the Year u New Yorku, među brojnim poznatim licima pojavila se i ova mlada dama koja je odmah privukla pažnju fotografa svojom elegancijom.

U zlatnoj, uskoj haljini s perjem na rukavima i jednostavnom frizurom, izgledala je kao prava hollywoodska zvijezda.

Ali, znate li čija je ovo kći?

Radi se o Rowan Francis Henchy, starijoj kćeri legendarne glumice Brooke Shields i scenarista Chrisa Henchyja.

Rowan je rođena 15. svibnja 2003. godine u New Yorku, a danas studira na Wake Forest Universityju u Sjevernoj Karolini. Iako se trudi živjeti izvan sjaja reflektora, svako njezino pojavljivanje izazove pozornost javnosti.

Ova 21-godišnjakinja prošla je i kroz izazovan period — 2018. godine otkrila je da boluje od dijabetesa tipa 1, o čemu je javno progovorila u intervjuima kako bi podigla svijest o toj bolesti.

Unatoč svemu, Rowan zrači samopouzdanjem i gracioznošću – baš poput svoje slavne majke.

Podsjetimo, Brooke je svjetsku slavu donio film "Plava laguna" u kojem je utjelovila ulogu prirodne ljepotice koja je odrasla na pustom otoku. Nije bila ni punoljetna dok je snimala scene seksa, a prije desetak je godina iznenadila javnost kada je priznala da je bila djevica sve do svoje 22. godine.

Javnost ju je oduvijek smatrala ljepoticom i divila joj se, iako ona samu sebe dugo vremena nije tako doživljavala zbog čega se nije htjela upuštati ni u ljubavne veze. Danas otvoreno priznaje kako joj je žao što nije ranije zavoljela samu sebe i svoj izgled jer bi mladost provela bezbrižnije i opuštenije.

Osim Rowan, Brooke ima i kćer Grier.

