Pretraži
otkrila svoje želje

Naša zlatna olimpijka osvrnula se na godinu ispunjenu promjenama: "Sve loše neka ostane iza nas..."

Piše E.G., Danas @ 16:15 Zanimljivosti komentari
Barbara Matić - 2 Barbara Matić - 2 Foto: Barbara Matić/Instagram

Barbara Matić na društvenim mrežama se oprostila od 2025. godine u kojoj se udala za srpskog kolegu Filipa Đinovića.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Barbara Matić se oprostila od 2025.
otkrila svoje želje
Naša zlatna olimpijka osvrnula se na godinu ispunjenu promjenama: "Sve loše neka ostane iza nas..."
Ivan Rakitić i Raquel Mauri proslavili Novu godinu u krugu obitelji
vrijeme s najbližima
Ivan Rakitić nije ispuštao lijepu Raquel, nježan pogled otkrio je sve što riječi ne govore
Aleksandra Prijović nastupala na dočeku u Sava Centru
kojoj bolje stoji?
Usporedba sa svjetskom zvijezdom nije slučajna: Prija u izdanju koje ostavlja bez daha
Tea Tairović u zlatnom kostimu nastupala na dočeku
dašak glamura
Ovo izdanje srpske zvijezde nadmašilo je sva očekivanja, sve je izgledalo kao scena iz filma
Franka Batelić i Vedran Ćorluka proslavili Novu godinu u New Yorku
bez velike pompe
Franka i Ćorluka otkrili gdje su dočekali Novu godinu, izgledalo je baš posebno
Antonija Rittuper intervju, nakon završetka natjecanja u showu MasterChef
''žao mi je što publika nije...''
Antonija objasnila situaciju iz MasterChefa koja je izazvala brojne reakcije: ''Svatko ima svoje mišljenje...''
Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Znaš, kad mi frendice kažu, 'brate mili, nisi nikad spavala, a tek sad''
progovorila i o Nenadu
Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Kad mi frendice kažu nisi nikad spavala, a tek sad...''
Sandra i Edis Elkasević proslavili drugu godišnjicu braka
''Više mi ništa ne treba''
Veliko slavlje u obitelji naše kraljice diska! Zbog emotivne objave pljušte čestitke
Otto Grundman, intervju nakon finala showa MasterChef
došao kraj avanture
Otto Grundmann nakon finala MasterChefa otkrio nam je svoje planove za budućnost!
Vedrana Rudan komentirala zabranu Thompsonova koncerta u Areni Zagreb
osvrnula se i na bulja
Slučaj Thompson u fokusu nove kolumne Vedrane Rudan: ''Neka pjeva gdje hoće...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Teška nesreća u Koprivnici: Jedna osoba smrtno stradala, dvoje ozlijeđenih
Očevid u tijeku
Strašna nesreća na Novu godinu: Sletjeli s ceste i zabili se u drvo, jedna osoba poginula
FOTO Deseci mrtvih i stotinu ozlijeđenih u eksploziji na poznatom skijalištu: "Ovakva tragedija se rijetko viđa"
užas u Švicarskoj
FOTO Cure novi detalji kobnog požara na skijalištu: "Ljudi su gorjeli od glave do pete..."
Teška nesreća kod Drniša: Poginuo 27-godišnjak, žena teško ozlijeđena
Frontalni sudar
Tragedija u novogodišnjoj noći: Poginuo 27-godišnjak, žena teško ozlijeđena
show
Antonija Rittuper intervju, nakon završetka natjecanja u showu MasterChef
''žao mi je što publika nije...''
Antonija objasnila situaciju iz MasterChefa koja je izazvala brojne reakcije: ''Svatko ima svoje mišljenje...''
Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Znaš, kad mi frendice kažu, 'brate mili, nisi nikad spavala, a tek sad''
progovorila i o Nenadu
Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Kad mi frendice kažu nisi nikad spavala, a tek sad...''
Vedrana Rudan komentirala zabranu Thompsonova koncerta u Areni Zagreb
osvrnula se i na bulja
Slučaj Thompson u fokusu nove kolumne Vedrane Rudan: ''Neka pjeva gdje hoće...''
zdravlje
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Kako ublažiti mamurluk? Evo 7 provjerenih savjeta i namirnica
Za brz oporavak
Kako ublažiti mamurluk? Evo 7 provjerenih savjeta i namirnica
zabava
Napravila francusku za cijelu obitelj, a onda su vidjeli kako je priprema
Dosjetljivo
Napravila francusku za cijelu obitelj, a onda su vidjeli kako je priprema
Ljude prestrašila scena iz morskih dubina! Pogledajte prapovijesno biće koje se odjednom pojavilo
U sekundi se pojavio
Ljude prestrašila scena iz morskih dubina! Pogledajte prapovijesno biće koje se odjednom pojavilo
"Duša mala spava": Snimka iz Srbije nasmijala TikTok, nitko nije bio spreman za ovog suputnika
Samo na Balkanu
"Duša mala spava": Snimka iz Srbije nasmijala TikTok, nitko nije bio spreman za ovog suputnika
tech
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Upozorenje znanstvenika
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Kinezi od Nvidije naručili preko 2 milijuna čipova: Američka tvrtka u pregovorima o povećanju proizvodnje
Trljaju se ruke
Kinezi od Nvidije naručili preko 2 milijuna čipova: Američka tvrtka u pregovorima o povećanju proizvodnje
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Super pametan materijal
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
sport
Od Zlatne lopte do ratišta: Legenda uzela oružje u ruke zbog Rusije
Nevjerojatna priča
Na današnji dan osvojio Zlatnu loptu, a sad se bori protiv Rusije
VIDEO Pred očima Mirka Filipovića plasirao strašno koljeno i za kraj godine upisao sjajan nokaut!
KAO NEKAD PRIDE
VIDEO Pred očima Mirka Filipovića plasirao strašno koljeno i za kraj godine upisao sjajan nokaut!
Neugodne vijesti o Kylianu Mbappeu šokirale navijače Real Madrida
uh!
Neugodne vijesti o Kylianu Mbappeu šokirale navijače Real Madrida
tv
Vrhunska zabava uz glazbene hitove i omiljene "Kumove" na Novoj TV
I GODINA NOVA
Vrhunska zabava uz glazbene hitove i omiljene "Kumove" na Novoj TV
MasterChef: Otto Grundmann u intervjuu za novatv.hr nakon finala MasterChefa
SVE BI PONOVIO!
Emotivan Otto iskreno progovorio nakon napetog finala: "Najveći su problem bili ljudi!"
MasterChef: Otto vam poručuje: "Večeras nemate ništa pametnije za raditi!" Ztao ne propustite veliko finale!
JOŠ MALO!
Otto vam poručuje: "Večeras nemate ništa pametnije za raditi!" Zato ne propustite veliko finale!
putovanja
Pleme koje je nakon 500 godina izašlo iz izolacije kako bi upozorilo ostatak svijeta na veliku opasnost
Važna poruka
Pleme koje je nakon 500 godina izašlo iz izolacije kako bi upozorilo ostatak svijeta na veliku opasnost
Prvi ovogodišnji: Kviz općeg znanja za one koji su preživjeli slavlje
15 pitanja
Prvi ovogodišnji: Kviz općeg znanja za one koji su preživjeli slavlje
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
Topi se u ustima
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
novac
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
milijuni eura razlike
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
Poznati proizvođač čizama zarađuje bogatstvo na nošenoj obući u SAD-u. Sada širi model i na Europu
Retro klasik
Poznati proizvođač čizama zarađuje bogatstvo na nošenoj obući u SAD-u. Sada širi model i na Europu
Jedna industrija u Europi cvjeta - ove godine dioničarima će isplatiti pet milijardi eura
rast globalne potrošnje
Jedna industrija u Europi cvjeta - ove godine dioničarima će isplatiti pet milijardi eura
lifestyle
Čestitke za Novu godinu
Neka vas prati sreća!
Sretna Nova godina! Za vas imamo 10 čestitki koje možete preuzeti i poslati dragim ljudima
Kombinacija Jelene Rozge na novogodišnji nastup u Sarajevu
TOPLO IZDANJE
Dobitna kombinacija Jelene Rozge za nastup u Sarajevu - dolčevita je sjajna, hlače fantastične
Godišnji horoskop za 2026.
Što kažu zvijezde?
Veliki godišnji horoskop: 2026. godina je brojnih promjena, a što čeka vaš znak?
sve
Antonija Rittuper intervju, nakon završetka natjecanja u showu MasterChef
''žao mi je što publika nije...''
Antonija objasnila situaciju iz MasterChefa koja je izazvala brojne reakcije: ''Svatko ima svoje mišljenje...''
Čestitke za Novu godinu
Neka vas prati sreća!
Sretna Nova godina! Za vas imamo 10 čestitki koje možete preuzeti i poslati dragim ljudima
Pleme koje je nakon 500 godina izašlo iz izolacije kako bi upozorilo ostatak svijeta na veliku opasnost
Važna poruka
Pleme koje je nakon 500 godina izašlo iz izolacije kako bi upozorilo ostatak svijeta na veliku opasnost
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene