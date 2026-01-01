Naša zlatna olimpijka osvrnula se na godinu ispunjenu promjenama: "Sve loše neka ostane iza nas..."

Barbara Matić na društvenim mrežama se oprostila od 2025. godine u kojoj se udala za srpskog kolegu Filipa Đinovića.

Jedna od naših najboljih sportašica, olimpijska pobjednica u džudu Barbara Matić oprostila se od 2025. godine na najljepši mogući način – u rodnom Splitu, okružena suprugom Filipom Đinovićem i bliskim prijateljima.

Posljednji dan godine Barbara je provela u šetnji gradom pod Marjanom, upijajući sunčanu zimsku atmosferu i dobro poznate vizure Splita.

Fotografije koje je podijelila njezina prijateljica na društvenim mrežama otkrivaju opušteno i veselo druženje na Rivi, gdje su se Barbara i Filip smijehom i zagrljajima prisjetili svega što im je godina na izmaku donijela. Iste možete pogledati OVDJE.

U ležernom izdanju, s osmijehom koji nije skidala s lica, sportašica je pokazala koliko joj znači povratak kući i vrijeme provedeno s ljudima koji su joj najveća podrška. Uz fotografije vatrometa i zajedničkih trenutaka, Barbara je u kratkotrajnoj objavi za Instagram podijelila i emotivnu novogodišnju poruku u kojoj je poželjela da nova godina donese zdravlje, mir, ljubav i ispunjenje snova.

"Sve loše neka ostane iza nas, a ispred vas neka budu samo lijepe priče", napisala je Barbara, koja se u protekloj godini udala za srpskog kolegu.

Za kraj, podijelila je video plesa s Đinovićem te otkrila svoju želju za 2026. godinu.

"Više zajedničkih putovanja, više zajedničkih večera, više priča koje ćemo ispričati zajedno, više sjećanja koje ćemo stvoriti zajedno", napisala je Matić u videu kojeg možete pogledati OVDJE.

Oproštaj od 2025. za Barbaru Matić bio je tih, topao i ispunjen zahvalnošću, baš onakav kakav najčešće i najviše vrijedi.

Kako je provela nedavni rođendan, pročitajte OVDJE.

Nakon svadbe u Splitu, Matić i Đinović su organizirali vjenčanje u njegovom rodnom Beogradu. Više o tome pročitajte OVDJE.

