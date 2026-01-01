Franka i Ćorluka otkrili gdje su dočekali Novu godinu, izgledalo je baš posebno

Franka Batelić i Vedran Ćorluka proslavili su Novu godinu u New Yorku, gdje se nalaze već tjedan dana.

Naš poznati par Franka Batelić i Vedran Ćorluka novu su godinu dočekali daleko od Hrvatske.

Pjevačica je na Instagramu otkrila kako se zajedno sa suprugom još uvijek nalazi u New Yorku. Novu godinu proveli su u opuštenoj i veseloj atmosferi, okruženi rođacima, a djelić slavlja Franka je podijelila i s fanovima.

Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 1 Foto: Instagram Screenshot

Franka Batelić Ćorluka - 5 Foto: Instagram Screenshot

Na fotografiji objavljenoj na Instagramu vidi se društvo okupljeno za bogato postavljenim stolom u restoranu, uz čaše vina, smijeh i slavlje.

"Sretna Nova godina od Hrvata iz New Yorka", napisala je Franka, davši do znanja da su hrvatski duh i dobra energija bili prisutni i s druge strane Atlantika.

Franka Batelić Foto: Instagram

Franka Batelić i Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka i Vedran djeluju opušteno i nasmijano, a večer je, sudeći prema prizorima, protekla u znaku dobre hrane, pića i ugodnog društva. Daleko od glamuroznih javnih dočeka, par je 2026. godinu dočekao intimno i nenametljivo, birajući privatno slavlje u jednom od najpoznatijih svjetskih gradova.

Frankin brat Nikola je, pak, Novu godinu dočekao radno. Slike s dočeka u Zagrebu, gdje je nastupao kao član grupe LUZERi, pogledajte OVDJE.

Kako izgleda blagdansko ludilo u obitelji Batelić-Ćorluka? Franka je to otkrila za vrijeme koncerta Želim život, a više o tome pročitajte OVDJE.

