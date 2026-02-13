Enis Bešlagić oglasio se nakon tragedije koja je potresla Sarajevo, kratka objava tjera suze na oči

Tragična tramvajska nesreća koja je potresla Sarajevo i cijelu regiju izazvala je val tuge i nevjerice, a među onima koji su se javno oglasili je i glumac Enis Bešlagić.

Brojne reakcije u Bosni i Hercegovini te u regiji uslijedile su nakon stravične nesreće tramvaja koja se dogodila u sarajevskom centru. Tramvaj koji je prometovao iz smjera Željezničkog kolodvora prema Baščaršiji iskliznuo je iz tračnica i udario u stanicu, uslijed čega je jedna osoba smrtno stradala, dok je više osoba ozlijeđeno. Među njima je i 17-godišnja djevojka, kojoj je nakon nesreće amputirana noga te se nalazi u teškom, životno ugroženom stanju.

Više o tragediji čitajte OVDJE.

Nesreća u Sarajevu - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Taj strašni događaj potresao je javnost diljem regije, uključujući poznatog bosanskohercegovačkog glumca Enisa Bešlagića. Bešlagić se putem svojih društvenih mreža oglasio povodom tragedije i izrazio duboko suosjećanje sa žrtvama i njihovim obiteljima.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda serija Nove TV o pozivu koji ju je izveo iz glumačke zone komfora: ''Bila sam u potpunom šoku''

''Sarajevo... Bol, tuga, mladosti naša oprosti'', napisao je kratko.

Njegove riječi mnogi su korisnici Instagrama popratili komentarima podrške.

Iskočio tramvaj u Sarajevu - 9 Foto: Antonio Balic/Cropix

Podsjetimo, istraga o uzrocima nesreće i dalje traje, a nadležni organi provode sve potrebne analize kako bi utvrdili okolnosti koje su dovele do te tragedije.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Diva domaće scene: Danijela Martinović nastupila na Dori u haljini staroj 28 godina

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nives Celzijus jednim detaljem otkrila u kakvom je odnosu njezina sestra s Dinom Drpićem

Pogledaji ovo Zanimljivosti Odabrano je prvih osam finalista Dore 2026., tko vam je najbolji?