Pretraži
veliki karijerni iskorak

Zvijezda serija Nove TV o pozivu koji ju je izveo iz glumačke zone komfora: ''Bila sam u potpunom šoku''

Piše M.F., Danas @ 08:12 Celebrity komentari
Martina Stjepanović Martina Stjepanović Foto: Instagram

Transformacije, emocije, ocjene i velika očekivanja – nova sezona showa Tvoje lice zvuči poznato donosi i jedno novo ime za žirijskim stolom. Martina Stjepanović Meter prihvatila je izazov koji je vodi iz svijeta uloga u svijet procjenjivanja tuđih interpretacija. Kako doživljava taj prijelaz, što je oblikovalo njezin profesionalni put i kakvu je možemo očekivati u žiriju – otkriva nam u razgovoru za naš portal.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Intervju Martina Stjepanović; nova članica žirija showa Tvoje lice zvuči poznato
veliki karijerni iskorak
Zvijezda serija Nove TV o pozivu koji ju je izveo iz glumačke zone komfora: ''Bila sam u potpunom šoku''
Životna priča Andrewa Mountbattena-Windsora
Oduzeli mu titule
Od omiljenog princa do izoliranog civila: Kako je došlo do pada favorita kraljice Elizabete?
Tko je najbolji od prvih osam finalista Dore 2026.?
Odgovorite u anketi!
Odabrano je prvih osam finalista Dore 2026., tko vam je najbolji?
Komentari na nastup Danijele Martinović na Dori 2026.
''a da je pošaljemo opet?''
Baš ovaj nastup fanovi Dore najviše hvale: "Kako Danijeli nije kriv tonac?''
Prva polufinalna večer Dore
imate li svog favorita?
Poznata su imena prvih osam finalista koje opet slušamo u finalu Dore!
Blanka Vlašić dobila razvod od Rubena Van Guchta
kraj ljubavi
Blanka Vlašić razvela se od belgijskog novinara! Evo zašto je o toj odluci dugo šutjela
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa
sporna uporaba
Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa: Čak 316 puta spomenuo je ovu riječ
Lucija Šarić Lončarek podijelila prizore prvog rođendana sina
''Duša naša...''
Veliko slavlje u obitelji kćeri hrvatskog tajkuna, pohvalila se fotkama na Instagramu
Jonah Hill izgleda neprepoznatljivo u novom filmu
Nevjerojatna transformacija
Znate li tko je ćelavi glumac na ovoj fotki? Gubitak kila potpuno ga je promijenio
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba'' 10
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću 9
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu 7
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta 5
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
Marko Perković Thompson i drugu večer zaredom ispunio je Dvoranu mladosti u Rijeci 3
baš lijepo
Fanovi Thompsona s nastupa u Rijeci nosit će posebnu uspomenu, ovo je sve oduševilo!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Zakon o priuštivom stanovanju
Država priprema novo "oružje"
Građani na rubu očaja: "Situacija je brutalna. Nisam našla ništa ispod 4000..."
Tijela Dragana i Marka pronađena u vikendici na Drini
Loznica tuguje
Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
PROVJERENO Liječnica snimljena kako šmrče kokain
DONOSI PROVJERENO
Šokantne fotografije! Liječnica hitne snimljena kako šmrče kokain: "Nisam imao dojam da redovito koristi"
show
Blanka Vlašić dobila razvod od Rubena Van Guchta
kraj ljubavi
Blanka Vlašić razvela se od belgijskog novinara! Evo zašto je o toj odluci dugo šutjela
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Kako se komentira prvo polufinale Dore 2026.?
Slažete li se?
Na društvenim mrežama nezadovoljni prvim polufinalom Dore: "Je li ikada održana tonska proba s ovim ljudima?"
zdravlje
Simptomi ciroze jetre: Znakovi koje većina ljudi ignorira dok nije prekasno
Bolest jetre u kasnom stadiju
Simptomi ciroze jetre: Znakovi koje većina ljudi ignorira dok nije prekasno
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Podijelio je važnu poruku prije smrti
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Nisu bezazlene: 12 popularnih namirnica koje mogu postati otrovne
Važno!
Nisu bezazlene: 12 popularnih namirnica koje mogu postati otrovne
zabava
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
"Ovo ima samo na balkanskim cestama": Snimka iz Srbije dobro nasmijala gledatelje
Jao…
"Ovo ima samo na balkanskim cestama": Snimka iz Srbije dobro nasmijala gledatelje
Otac ga pozvao jer mu je došla prijateljica, a kad je vidio tko sjedi u boravku, morao je snimiti video
Urnebesno
Otac ga pozvao jer mu je došla prijateljica, a kad je vidio tko sjedi u boravku, morao je snimiti video
tech
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Novi poduhvat
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan
Premijera u BiH
Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan
Godinama je ovaj zagonetni kamen zbunjivao znanstvenike, a onda je AI otkrio o čemu se zapravo radi
Možete je i sami isprobati
Godinama je ovaj zagonetni kamen zbunjivao znanstvenike, a onda je AI otkrio o čemu se zapravo radi
sport
Ždrijeb Lige nacija donio spektakle na Novoj TV: Hrvatska u skupini smrti!
BIT ĆE PAKLENO
Ždrijeb Lige nacija donio spektakle na Novoj TV: Hrvatska u skupini smrti!
VIDEO Pogledajte reakciju izbornika Engleske nakon što je izvukao skupinu s Hrvatskom
KLASIČNI NIJEMAC
VIDEO Pogledajte reakciju izbornika Engleske nakon što je izvukao skupinu s Hrvatskom
Hrvatski rukometaši dijele dosad neviđenu fotografiju s Eura: Pogledajte uz kakvu sliku su napisali "obitelj"
ZAJEDNIŠTVO!
Hrvatski rukometaši dijele dosad neviđenu fotografiju s Eura: Pogledajte uz kakvu sliku su napisali "obitelj"
tv
Kumovi: Dok neki slave, hotel Macan doživljava pravu katastrofu
KUMOVI
Dok neki slave, hotel Macan doživljava pravu katastrofu
Kumovi: Dobio je neugodan poziv – Bolje je da uživo porazgovaraju
KUMOVI
Kumovi: Dobio je neugodan poziv – Bolje je da uživo porazgovaraju
Kumovi: U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
KUMOVI
U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
putovanja
Kviz općeg znanja: 15 laganih pitanja za pumpanje ega
Ili?
Kviz općeg znanja: 15 laganih pitanja za pumpanje ega
Keksi od kokosova brašna i banana recept
Gotovi za 20 minuta
Predobri keksi od kokosa mogu se napraviti od samo 2 sastojka – imamo najlakši recept
Miran, sladak i blizu: Srednjoeuropski gradić koji čuva zaboravljene hrvatske običaje
Željezno
Miran, predivan, na dva i pol sata vožnje od Lijepe Naše: Srednjoeuropski gradić koji čuva zaboravljene hrvatske običaje
novac
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Povijesna odluka: Jedna europska zemlja mogla bi u lipnju ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna
Nacionalni referendum
Povijesna odluka: Jedna europska zemlja mogla bi u lipnju ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna
Hrvati ih cijene zbog kvalitete, a sad su u problemu: Dobit se prepolovila, Kina i carine odnijele milijarde
Alarm u Stuttgartu
Hrvati ih cijene zbog kvalitete, a sad su u problemu: Dobit se prepolovila, Kina i carine odnijele milijarde
lifestyle
Izrastanje boba: Koraci za lakši put do duge kose
NEKI I POŽALE
Za sve kojima je dosadio bob: Evo kako učiniti da kosa u fazi puštanja izgleda dobro
Zagrebačka "granfluencerica" Nevenka Ivančec-Jakovac podsjeća nas da živimo kao da je svaki dan poseban događaj
OSAM LICA, OSAM INSPIRACIJA
Bila je u revoluciji, radila u operacijskoj sali, a danas ruši predrasude: Nevenka sa svoje 83 godine živi život kao da je bal
Amal Clooney u Milanu u Versaceu 2026.
A čizme tek?!
I najkraća minica može izgledati profinjeno – Amal Clooney najbolji je dokaz
sve
Ždrijeb Lige nacija donio spektakle na Novoj TV: Hrvatska u skupini smrti!
BIT ĆE PAKLENO
Ždrijeb Lige nacija donio spektakle na Novoj TV: Hrvatska u skupini smrti!
Izrastanje boba: Koraci za lakši put do duge kose
NEKI I POŽALE
Za sve kojima je dosadio bob: Evo kako učiniti da kosa u fazi puštanja izgleda dobro
VIDEO Pogledajte reakciju izbornika Engleske nakon što je izvukao skupinu s Hrvatskom
KLASIČNI NIJEMAC
VIDEO Pogledajte reakciju izbornika Engleske nakon što je izvukao skupinu s Hrvatskom
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene