Zvijezda serija Nove TV o pozivu koji ju je izveo iz glumačke zone komfora: ''Bila sam u potpunom šoku''

Transformacije, emocije, ocjene i velika očekivanja – nova sezona showa Tvoje lice zvuči poznato donosi i jedno novo ime za žirijskim stolom. Martina Stjepanović Meter prihvatila je izazov koji je vodi iz svijeta uloga u svijet procjenjivanja tuđih interpretacija. Kako doživljava taj prijelaz, što je oblikovalo njezin profesionalni put i kakvu je možemo očekivati u žiriju – otkriva nam u razgovoru za naš portal.

Glumica Martina Stjepanović Meter novo je lice u žiriju popularnog showa Tvoje lice zvuči poznato, a iza nje su već godine rada, važni televizijski projekti i uloge koje su obilježile njezin profesionalni, ali i privatni put. Od prvih velikih angažmana do danas, njezina karijera razvijala se postupno, ali sigurno – uz hrabrost, rad i spremnost na iskorak.

Prisjećajući se svojih početaka, Martina jasno izdvaja trenutak koji je odredio smjer njezina puta.

''Ako govorimo o prekretnici u profesionalnom smislu, onda je ključni trenutak bio moj prvi veliki televizijski angažman i to u glavnoj postavi serije Čista ljubav na Novoj TV. Taj trenutak je otvorio velika vrata budućim angažmanima i u velikoj mjeri odredio moj profesionalni put. Ujedno je i snažno utjecao na moj privatni život jer sam zbog tog projekta preselila u Zagreb, u kojem i danas živim'', ispričala nam je glumica.

Od tada do danas promijenilo se mnogo toga – iskustvo, sigurnost, kriteriji. S godinama rada došla je i drugačija perspektiva prema glumi i vlastitom procesu.

''Za glumu je dobro što je svako iskustvo iskoristivo, pa čak i poželjno, i što više snimaš i radiš, vremenom postaneš iskusniji pa prepoznaš kompleksnije situacije u kojima je poželjno izaći iz zone komfora i ponuditi ulozi hrabrije, složenije i ranjivije dijelove sebe. Opuštenija sam utoliko što sam se naučila bolje nositi s tremom kada se pojavi i imam više povjerenja u vlastiti proces. Sigurno sam danas stroža prema sebi jer imam jasnije kriterije i veću odgovornost prema poslu''.

Kada bira nove projekte, vodi se intuicijom, ali i znatiželjom prema liku koji joj prvi ''pokuca na vrata''.

''Ovisi od projekta do projekta, ali u globalu prvo me privuče lik, jer se s njim prvim upoznam i o njemu dobijem prve informacije, onda me privuče priča jer saznam kako je taj moj lik upleten u cijelu priču, a tek onda na kraju saznam tko su kolege s kojima ću raditi. Tako da je to sve skupa jedan veseli izazov''.

Serija U dobru i zlu postala je dio svakodnevice gledatelja, a s time dolazi i posebna vrsta bliskosti s publikom – ona koja nadilazi ekran.

''Bude mi drago kada vidim da publika prati priču i reagira na lik, bez obzira kakav on bio, tako znam da smo uspjeli doprijeti do publike. Bliskost s gledateljima doživljavam jako dragocjeno i zahvalno, jer najljepši dio ovog posla je moći dotaknuti nečije srce, to me uvijek podsjeti zašto ovaj posao toliko volim i zašto se njime bavim''.

Rad na toj seriji donio joj je mnogo više od profesionalnog iskustva.

''Teško je odvojiti profesionalno od osobnog jer je svaki rad na seriji i ulozi ujedno i rad na sebi, pa tako i ovdje. Ovo snimanje donijelo mi je jedno predivno iskustvo puno lekcija, upoznavanje s likom koji je drugačiji od svega što sam do sada igrala i koji me naučio puno stvari i o sebi i o drugima, o pomicanju vlastitih granica. I ono najdivnije i najvrijednije od svega – donijelo mi je nove, predivne ljude u život i na tome sam najviše zahvalna''.

Na pitanje što će posebno pamtiti sa snimanja, odgovor je kratak, ali znakovit:

''Definitivno žensko putovanje u Slavoniju''.

A onda je stigao poziv koji ju je izveo iz glumačke zone komfora i doveo na potpuno novu poziciju – onu članice žirija u showu Tvoje lice zvuči poznato.

''Bila sam u potpunom šoku. Ovo je bio prvi put da sam otišla na casting tog tipa, a kad su mi javili da su se odlučili za mene bila sam izvan sebe od sreće jer sam na castingu shvatila koliko mi je bilo lijepo i koliko bih jednog dana voljela raditi nešto takvo. I evo me'', priča nam.

Prijelaz iz glumačke uloge u onu ocjenjivačku donosi i drugačiju odgovornost.

''Najuzbudljivije mi je bilo baciti se u nepoznato i isprobati nešto potpuno novo. Ovo je jako zabavan format i iskreno se veselim vidjeti sve transformacije i uzbuđenja koja ovaj show donosi. Najizazovnije je davati ocjene, jer za razliku od glume, tu nisam u službi lika, nego govorim u svoje ime i osjećam svu energiju i trud koju kandidati ulažu u svoje transformacije''.

Kakvu Martinu možemo očekivati u žiriju?

''Inače sam empatična i intuitivna pa vjerujem da će se to preslikati i na moju ulogu u žiriju. Trudim se biti pravedna, ali ako vidim da netko počinje padati ili sumnjati u sebe, nadam se da ću mu tada moći biti lagani vjetar u leđa''.

U ocjenjivanju će, kaže, tražiti spoj preciznosti i emocije.

''Ako se pogodi transformacija koja je najbliža originalu sa točnom, neusiljenom emocijom, to je za mene pun pogodak''.

Iako kritika ima svoje mjesto, podrška je, smatra, ključna.

''Podrška je jako važna, pogotovo u ovakvom formatu, jer kandidate čeka jako puno izazova s kojima će se suočavati. Vjerujem da će im biti puno lakše ako znaju da imaju našu podršku i da vjerujemo u njih, da će im to pomoći da i sami više vjeruju u sebe, da se otvore i pokažu svoj puni potencijal''.

Unatoč javnom poslu, granicu između privatnog i profesionalnog jasno povlači.

''Moj posao je javan, ne i moj život. Mogu podijeliti određene dijelove svog života sa javnošću, one koje smatram da ne narušavaju moju privatnost, ali uvijek čuvam svoju intimu i osobni prostor za privatan krug''.

Kad ne radi, sanja o jednostavnom resetu.

''Ako baš pričamo o idealnom, onda bi to bio dan na odmoru, negdje na ležaljci na sunčanoj plaži uz palme i šum mora, dobru hranu i još bolje društvo''.

A svakodnevica ipak ima svoj mali, ali važan ritual.

''Moj svaki dan započinje sa barem jednom šalicom zelenog čaja. Bez toga ne započinjem dan i ne izlazim iz stana. Buđenje prilagodim tako da stignem odraditi svoj ritual, a u izvanrednim situacijama kada ga ne stignem popiti doma, nosim ga sa sobom'', otkrila nam je.

Na kraju, kada govori o tome kako bi voljela da je publika doživljava – danas i za deset godina – njezina želja ostaje jednostavna, ali snažna.

''Voljela bih znati da je moj rad nekad dotaknuo nekoga, nasmijao ga, olakšao mu, razjasnio mu ili mu pomogao u bilo kojem smislu na bilo koji način. To bi mi bila najveća nagrada i znak da radim nešto dobro'', zaključila je.