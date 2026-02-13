Danijela Martinović objasnila zašto je za Doru odabrala haljinu staru 28 godina: ''Neki komadi robe nisu samo tkanina''

Danijela Martinović na Dori je nakon 28 godina ponovno odjenula istu ljubičastoplavu haljinu iz pobjedničke 1998. želeći emotivnim povratkom spojiti prošlost i sadašnjost te podsjetiti na snagu uspomena i trajanja.

Za ljubičastoplavu haljinu, koju je nakon 28 godina ponovno odjenula za nastup na Dori, Danijela Martinović kaže da je čuvarica uspomena zapisanih u vremenu i notama.

Kada je nekoliko dana uoči nastupa u show programu prve polufinalne večeri na Dori Danijela Martinović objavila fotouspomenu na trenutak u kojem ponosna u ruci drži prije 28 godina osvojenu statuetu Dore, nitko nije mogao predvidjeti da će se naša poznata pjevačica na pozornici glazbenog natjecanja za pjesmu Eurovizije pojaviti u istoj haljini u kojoj se smiješi s te fotografije.

Danijela Martinović Foto: Dario Njavro za HRT i Danijela PR

Taj glazbeno-modni trenutak koji je Danijela priredila uz izvedbu pjesme "Neka mi ne svane", s kojom je 1998. godine pobijedila na Dori te osvojila visoko peto mjesto na eurovizijskoj pozornici u Birminghamu, izazvao je i oduševljenje produkcije jer se prvi put dogodio u Hrvatskoj.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda serija Nove TV o pozivu koji ju je izveo iz glumačke zone komfora: ''Bila sam u potpunom šoku''

Odlukom da za nastup u kojem je izvela mix svojih brojnoj publici omiljenih pjesama odjene baš tu haljinu koju je sačuvala i oduševila se otkrivši da joj nakon toliko godina pristaje kao salivena, Danijela je željela poslati duboku poruku o važnosti trajanja i čuvanja onog što osjećamo vrijednim.

Danijela Martinović Foto: Dario Njavro za HRT i Danijela PR

"Neki komadi robe nisu samo tkanina, već nositelji priča koje nikada ne izlaze iz mode", izjavila je pjevačica, koja se i sama voli poigravati modom, ali trendove uvijek prilagođava svojoj osobnosti.

U dugogodišnjoj karijeri Danijele Martinović bilo je puno važnih trenutaka, nastupa na brojnim pozornicama i za njih kreiranih odjevnih predmeta, od kojih je većinu darovala, no ova je haljina ostala. Sačuvala je svoje mjesto u ormaru, visjela je tiha i strpljiva kao čuvarica predivnih uspomena na glazbene i životne trenutke koje je donio uspjeh pjesme "Neka mi ne svane".

Danijela Martinović Foto: Dario Njavro za HRT i Danijela PR

"Sada mi je jasno da je ostala tu, pažljivo očuvana jer sam negdje duboko u sebi osjećala da je pred njom priča koju tek mora ispričati", poručila je Danijela.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od omiljenog princa do izoliranog civila: Kako je došlo do pada favorita kraljice Elizabete?

"Izaći na pozornicu Dore nakon 28 godina i ponovno u toj haljini izvesti tu pjesmu, bilo je jako emotivno, ali željela sam publici donijeti tu emociju, učiniti ih u tom trenutku vremena ujedno sjetnima i sretnima. Znam da je ta haljina i taj nastup zapisan u sjećanjima mnogih i sigurna sam da su se, vidjevši me na pozornici u tom izdanju, mnogi u mislima vratili u tu 1998. godinu, koju možda, baš kao i ja, čuvaju na posebnom mjestu u srcu", dodala je Danijela.

Danijela Martinović Foto: Neva Zganec/Pixsell

Danijela Martinović Foto: Neva Zganec/Pixsell

Ova posebna haljina spojila je prošlost i sadašnjost u jednom trenutku podsjećajući na dio glazbenog puta Danijeline velike karijere, koja traje toliki niz godina. Zato njena priča nije samo priča o zagrljaju vremena, o susretu prošlosti i sadašnjosti, o nostalgiji i uspomenama, već je ponajprije priča o trajanju i snazi jedne žene i glazbe koja nadilazi vrijeme.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Jelena Rozga emotivnim videom obilježila važnu obljetnicu: ''Znala sam da srce ne griješi!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nives Celzijus jednim detaljem otkrila u kakvom je odnosu njezina sestra s Dinom Drpićem

Pogledaji ovo Zanimljivosti Odabrano je prvih osam finalista Dore 2026., tko vam je najbolji?