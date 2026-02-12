Baš ovaj nastup fanovi Dore najviše hvale: "Kako Danijeli nije kriv tonac?''

Fanovi Dore i Eurosonga pohrlili su na X kako bi pohvalili nastup nekadašnje hrvatske predstavnice Danijele Martinović.
Hrvatska od 12. do 15. veljače bira predstavnika za Eurosong putem nacionalnog izbora Dora. U studiju Anton Marti dvanaest izvođača se predstavilo u prvom polufinalu, a u velikom finalu bit će mjesta za samo njih osmero.
Sve o prvom polufinalu pročitajte OVDJE.
Danijela Martinović Foto: Neva Zganec/Pixsell
Pobjednici Dore - 2 Foto: Cropix
Dok su se prebrojavali glasovi publike, na pozornicu je došla Danijela Martinović, koja je oduševila publiku medleyjem hitova "Neka mi ne svane", s kojom je nastupala 1998. na Eurosongu, "Zovem te ja", kao i "Danima, godinama, satima" te "Što sam ja, što si ti", "Pleši sa mnom" i "Da je slađe zaspati", a sve je zaključila pjesmom "Love Shine a Light", pobjedničku pjesmu Eurosonga 1997. godine.
Da nije prošla nezapaženo, pokazuju i komentari na X-u.
Ljudi dragi, pa Martinovićka je doslovno najsvjetlija tocka Dore. #Dora #Dora2026 zbilja se nadam da neki eminentni izvodaci nisu na zahodu vec sjede u prvoj klupi, gledaju, uce i zapisuju. Anakonda gledamo te.— Nick Februar (@Nick_Februar) February 12, 2026
en cualquier momento se arranca a cantar La Noche Es Para Mí #dora2026 pic.twitter.com/5lGaW70aGr— DeividAM 🍉 (@AmidaEu) February 12, 2026
Danijela Martinivic hvala ti za sve spasila si nas #Dora2026— 𝒍𝒐𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒚🪽 (@hitmefeltkiss) February 12, 2026
Baš lijepo od Danijele što je na svoj koncert dovela 12 gostiju. #dora2026— F (@FrankaOreb) February 12, 2026
Kako Danijeli nije kriv tonac, ljudi pojma nemate o čemu pričate #dora2026— Markito (@markitonan) February 12, 2026
And suddenly 1998. Predivno. I naravno Martinovićka održava sat pjevanja. #dora2026— Pece Acev (@PeceAcev) February 12, 2026
gospođa danijela martinović došla pokazati ovim amaterima kako se to radi #dora2026— kolacic (@oldiesunshine) February 12, 2026
NEKA MI NE SVANE je top lyric i Danijela gospođa vas sve pojede jbt #dora2026— Matea (@Kocka_) February 12, 2026
A da mi opet Neka mi ne svane pošaljemo? Možda nitko ne skuži ❤️ #Dora2026— ThatsMyOpinion (@ThatsMyOp1nion) February 12, 2026
Neka mi ne svane is that masterpiece from 1998. Danijela queen #Dora2026— Tony (Antonis) (@Antonisko_T) February 12, 2026
U drugom polufinalu kao posebni gost će nastupati Luka Nižetić.