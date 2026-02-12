Baš ovaj nastup fanovi Dore najviše hvale: "Kako Danijeli nije kriv tonac?''

Fanovi Dore i Eurosonga pohrlili su na X kako bi pohvalili nastup nekadašnje hrvatske predstavnice Danijele Martinović.

Hrvatska od 12. do 15. veljače bira predstavnika za Eurosong putem nacionalnog izbora Dora. U studiju Anton Marti dvanaest izvođača se predstavilo u prvom polufinalu, a u velikom finalu bit će mjesta za samo njih osmero.

Sve o prvom polufinalu pročitajte OVDJE.

Danijela Martinović Foto: Neva Zganec/Pixsell

Pobjednici Dore - 2 Foto: Cropix

Dok su se prebrojavali glasovi publike, na pozornicu je došla Danijela Martinović, koja je oduševila publiku medleyjem hitova "Neka mi ne svane", s kojom je nastupala 1998. na Eurosongu, "Zovem te ja", kao i "Danima, godinama, satima" te "Što sam ja, što si ti", "Pleši sa mnom" i "Da je slađe zaspati", a sve je zaključila pjesmom "Love Shine a Light", pobjedničku pjesmu Eurosonga 1997. godine.

Da nije prošla nezapaženo, pokazuju i komentari na X-u.

Kako vam se svidio Danijelin nastup? Odličan, bolje da ona ide na Eurosong

Nije mi nešto Odličan, bolje da ona ide na Eurosong

Nije mi nešto Ukupno glasova:

Ljudi dragi, pa Martinovićka je doslovno najsvjetlija tocka Dore. #Dora #Dora2026 zbilja se nadam da neki eminentni izvodaci nisu na zahodu vec sjede u prvoj klupi, gledaju, uce i zapisuju. Anakonda gledamo te. — Nick Februar (@Nick_Februar) February 12, 2026

en cualquier momento se arranca a cantar La Noche Es Para Mí #dora2026 pic.twitter.com/5lGaW70aGr — DeividAM 🍉 (@AmidaEu) February 12, 2026

Danijela Martinivic hvala ti za sve spasila si nas #Dora2026 — 𝒍𝒐𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒚🪽 (@hitmefeltkiss) February 12, 2026

Baš lijepo od Danijele što je na svoj koncert dovela 12 gostiju. #dora2026 — F (@FrankaOreb) February 12, 2026

Kako Danijeli nije kriv tonac, ljudi pojma nemate o čemu pričate #dora2026 — Markito (@markitonan) February 12, 2026

And suddenly 1998. Predivno. I naravno Martinovićka održava sat pjevanja. #dora2026 — Pece Acev (@PeceAcev) February 12, 2026

gospođa danijela martinović došla pokazati ovim amaterima kako se to radi #dora2026 — kolacic (@oldiesunshine) February 12, 2026

NEKA MI NE SVANE je top lyric i Danijela gospođa vas sve pojede jbt #dora2026 — Matea (@Kocka_) February 12, 2026

A da mi opet Neka mi ne svane pošaljemo? Možda nitko ne skuži ❤️ #Dora2026 — ThatsMyOpinion (@ThatsMyOp1nion) February 12, 2026

Neka mi ne svane is that masterpiece from 1998. Danijela queen #Dora2026 — Tony (Antonis) (@Antonisko_T) February 12, 2026

U drugom polufinalu kao posebni gost će nastupati Luka Nižetić.