Veliko slavlje u obitelji kćeri hrvatskog tajkuna, pohvalila se fotkama na Instagramu

Sin Lucije i Marka proslavio je prvi rođendan, a ponosna mama podijelila je prizore s proslave na društvenim mrežama.

Kći zagrebačkog tajkuna Marijana Šarića, Lucija Šarić Lončarek, ovih dana ima prekrasan razlog za slavlje, a sa svime se pohvalila na društvenim mrežama.

Naime, sinčić Viktor, kojega je dobila s Markom Lončarekom, proslavio je prvi rođendan.

Na fotografijama je zabilježen nježan i razigran trenutak slavlja. Dječak sjedi ispred rođendanske torte, znatiželjno istražujući slatkiš i uživajući u svom prvom rođendanu, dok cijela scena odiše toplinom i jednostavnošću. U drugom kadru roditelji ga s osmijehom drže u naručju, a fotografija prenosi bliskost, sreću i opuštenu obiteljsku atmosferu.

''Dušo naša mala, sretan ti veliki 1. rođendan. Vole te mama i tata najviše na svijetu i dok je nas, ne moraš se brinuti za ništa. Sve šta trebaš raditi je smijati se zauvijek kao što se smiješ danas'', napisala je uz preslatki prizor dječaka koji možete pogledati OVDJE.

Lucija Šarić Lončarek - 11 Foto: Instagram

Nedugo nakon toga pohvalila se i prizorima s rođendanske proslave, otkrivši koliko su se ona i suprug potrudili oko svakog detalja. Svojem su mališanu priredili slavlje za pamćenje, uređeno u razigranom džungla stilu.

Na fotografijama koje je podijelila na Instagramu dominiraju baloni, pažljivo osmišljena rođendanska torta s brojem 1, kao i personalizirani ukrasi koji su prostoru dali poseban, tematski ugođaj.

Prizore pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, ovaj par zajedno je još od 2020. godine, a vjenčali su se 2022. godine. Na svadbi su uzvanike zabavljali Mate Bulić i Sandra Afrika.

Lucija Šarić Lončarek - 12 Foto: Instagram

