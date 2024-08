Kći hrvatskog tajkuna poslije objave o trudnoći zamolila je za pomoć preko Instagrama: ''Najviše me zanima...''

Lucija Šarić Lončarek nedavno je otkrila da je trudna. S partnerom trenutačno uživa u Turskoj.

Kći zagrebačkog tajkuna Marijana Šarića, Lucija Šarić Lončarek, nedavno je podijelila vijest o slatkom iščekivanju. Naime, ona i partner Marko Lončarek čekaju svoje prvo dijete. Sada je na društvenim mrežama otkrila kako joj prolazi trudnoća.

Pratiteljice je pitala mogu li joj reći svoja iskustva.

''Najviše me zanima koliko ste kila dobile u prvom tromjesečju? Ne one koje su povraćale dan i noć, pa su u minusu. Ja osobno nemam pojma što je to i kako to izgleda. Normalan apetit, normalan život uz posao i obveze'', napisala je na Instagramu.

Lucija je otkrila da tijekom trudnoće i dalje trenira te da je dosad dobila 1,8 kilograma.

''Hvala svima na porukama, pomoglo mi je da shvatim je li sve okej jer sam logično u stresu zbog svojih problema s kilama. Po svemu što sam pročitala mislim da smo okej. U tri mjeseca dobila sam ukupno 1,8 kilograma. S tim da pazim koliko mogu, nemam mučnine i treniram. Nadam se da ću tako i nastaviti'', objasnila je na društvenim mrežama.

Lucija i dalje s partnerom uživa u Turskoj, a otamo su pratiteljima na društvenim mrežama otkrili da čekaju prinovu. Pozirali su zagrljeni, a Lucija je ispred trbuščića držala sliku ultrazvuka.

Par je zajedno od 2020. godine, a vjenčali su se 2022. godine. Na svadbi su uzvanike zabavljali Mate Bulić i Sandra Afrika.

