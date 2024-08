Naša glumica čiji je film bio nominiran i za Oscara raspričala se o priznanjima struke i publike: ''Zbog publike postojimo, od njih ''živimo''

Glumica Ivana Roščić jedna je od članica žirija koja je sudjelovala u u polufinalnom procesu nominiranih za ''52. Međunarodnu nagradu Emmy®'', a u razgovoru nam je otkrila ponešto o ovoj časti koja joj je pripala.

Ivana Roščić glumica je poznata po svom radu na filmu, kazalištu i televiziji. Debitirala je 2004. godine filmom ''Ta divna splitska noć'', koji je pokupio brojne pohvale i nagrade nakon čega su se uspjesi samo nizali. Još jedan od njih je što je sada imala čast sama ocjenjivati druge kolege kao članica žirija koja je sudjelovala u polufinalnom procesu nominiranih za ''52. Međunarodnu nagradu Emmy®'' za kategoriju Najbolji glumac.

S Ivanom smo porazgovarali o ovoj njezinoj ulozi, ali i svim spomenutim uspjesima u karijeri.

Što za vas znači biti član žirija na polufinalnom ocjenjivanju kategorije ''Best performance by an actor''prestižne Međunarodne nagrade Emmy?

''Počašćena sam što sam članica žirija. Zaista je veliko zadovoljstvo gledati i ocjenjivati najbolje'', kaže.



Što ju motivira da sudjeluje u procesu žiriranja? Kako njezina strast prema televiziji i medijskoj industriji utječe na odluke u žiriranju?

''Televizija je sastavni dio života. Iako ne mogu reći da je svakodnevno gledam, ono što mogu reći je da sve popratim. Zanima me što se događa, što se snima, što je aktulano, što korespondira sa mnom a što ne. Motivira me susret s raznoraznim kolegama iz branše, gledanje nominiranih i odluka o najboljem'', kaže.

Kako gleda na odgovornost kao člana žirija u promicanju izvrsnosti i kvalitete u TV produkciji?

''Kad na nešto pristanem, odgovornost je neizbježna. Želim biti vjerodostojna i pravedna'', objasnila je.

Koje su ključne vrijednosti koje želi da njezina odluka kao člana žirija odražava u ovom procesu?

''Odgovornost prema poštenim odlukama i da zaista najbolji pobjedi. Također je važno usuglasiti se s ostalim članovima žirija u vidu donošenja najbolje odluke'', dodala je.

Koje su ključne odlike koje smatra da definiraju izuzetnog glumca, i kako te odlike utječu na njezinu procjenu njihovih izvedbi u kategoriji ''Best performanceby an actor'' za Međunarodnu nagradu Emmy?

''Autentičnost uloge, onaj neobjašnjivi faktor x koji kad nešto pogledaš te jednostavno obori s nogu'',zaključila je.

Ivana je debitirala u filmu "Ta divna splitska noć" koji je dobitnik brojnih nagrada, a čak je ostvario i nominaciju za Oscara. Koliko njoj znače takva priznanja i jesu li joj važnija priznanja struke ili publike?

''Zbog publike postojimo, od njih "živimo", pune nas i kad nas kude. Strukovne nagrade itekako znače. Kad dobijem neku nagradu za ono što radim, jako se razveselim da je struka prepoznala, trud, strast, kontinuirani rad, ali se brzo spustim na zemlju. Moj posao je konstantan rad, istraživanje i zato ga i volim'', kaže.

Na koje je svoje uspjehe u karijeri najponosnija i zašto? Ima li i neke neostvarene ciljeve?

''Ponosna sam na mnoge filmove koji su po raznoraznim festivalima osvajali nagrade, na mnoge predstave, jedna od njih je Aleksandra Zec - Olivera Frljića. Neostvareni ciljevi? Za mene je glumački posao maraton, imam još mnogo maratona za istrčati. Nadam se'', kaže.

Iza nje je težak period i borba za život, zbog čega se neko vrijeme i povukla iz javnosti. Kako danas gleda na sve to i je li joj se bilo teško vratiti na scenu?

''Mislim da sam već sve rekla na tu temu, pa bi bilo kakav moj odgovor bio već prožvakan. Malo bih se odmorila od bombastičnih naslova. Nakon što sam se oporavila i osjetila poriv za poslom, vratila sam se'', kaže.

O svemu je i javno progovorili, kako to da se odlučila na takav potez, s obzirom na to da inače poprilično uspješno čuva svoju privatnost?

''Učinilo mi se bitnim ispričati svoju priču i na taj način možda osvijestiti javnost, pomoći s informacijama na koji način se ponašati u slučaju rupture moždane aneurizme koja je smrtonosna'', objasnila je.

Tko joj je bio najveća podrška u teškom periodu i u čemu je pronalazila utjehu?

''Moja obitelj, moj Marko i moja djeca, oni su moje zdravlje'', zaključila je.



Kakvi su Ivani planovi za dalje? Radi li na nečem novom?

''Mi smo naš zajednički odmor proveli u Andaluziji, oduševljeni smo Sevillom i Granadom. I Malaga je predivna. Ovo ljeto odmaram, ako se može odmarati uz dvoje djece, to je aktivni odmor. Većinom

smo u Splitu i oko njega. Idemo na izlete po otocima. Kako je jako vruće a ja baš i nisam "ljetni tip" sanjam o Norveškoj, Finskoj...', priznaje.

Bi li voljela još nešto nadodati ili ovim putem nešto poručiti našim čitateljima?

''Čitateljima želim da rade sve što vole!'', zaključila je.

