Jedna od naših najgledanijih serija dobiva američku verziju? "Imamo pregovore i za afričku adaptaciju"

Direktorica prodaje originalnog sadržaja United Medije Tatjana Pavlović otkrila nam je tajne svojeg posla te je najavila i uzbudljive novosti.

Tatjana Pavlović, direktorica prodaje originalnog sadržaja United Medije, ujedno i članica ''Međunarodne akademije televizijske umjetnosti i znanosti'', bila je članica žirija na polufinalnom ocjenjivanju u kategoriji Najbolji glumac (Best Performance by an Actor) za ''52. Međunarodnu nagradu Emmy®'', koje je održano u Puli u organizaciji Nove TV i United Medije.

"To je izuzetna čast. Kao članica Emmy akademije i Direktorica koprodukcije i međunarodne prodaje programa u United Mediji, ovo vidim kao priznanje za svoj dosadašnji rad i ekspertizu u industriji, ali i kao veliku odgovornost jer nam je dana prilika da biramo najbolje za ovako prestižnu nagradu. Nagrade Emmy predstavljaju najviše priznanje za izvanredne doprinose u televizijskoj industriji, čime potvrđuju kvalitetu i uspjeh umjetnika i produkcija. Zato je i naša uloga kao žirija još bitnija, našim odlukama znatno utječemo na razvojni put, karijere glumaca koje smo ocjenjivali. A to je, složit ćete se, velika odgovornost. Također, ovakvi događaji nude dragocjenu priliku za umrežavanje i razmjenu iskustava s kolegama iz cijelog svijeta, što dodatno obogaćuje ovo iskustvo i otvara prostor za buduće suradnje", rekla nam je Tatjana.

Zanimalo nas je i čime se vodila pri žiriranju i što po njoj definira najboljeg glumca te jesu li i kako njezina strast prema televiziji i medijskoj industriji utjecali na njezine odluke tijekom selekcije.

"Moja strast prema filmu i igranom programu datira iz djetinjstva, što je razlog zbog kojeg sam studirala medije i povijest filma. Pri ocjenjivanju glumaca uzimala sam u obzir mnoge parametre. Glumac mora autentično tumačiti svoj lik i pokazati širok spektar emocija. Moć pripovijedanja i emotivni dojam koji prelazi granice zemlje porijekla filma ili serije bili su ključni kriteriji za mene. Biti najbolji znači više od prepoznavanja dobrog performansa; inovativni pristup glumi koji može imati odjek kod međunarodne publike je također bitan. Pomicanje granica i postavljanje novih mjerila za kvalitetu su bili ključni parametri za ocjenjivanje", kaže.

Otkrila nam je i kako su prijašnja iskustva oblikovala njezin pristup radu u United Mediji.

"Prije United Medije imala sam priliku raditi u francuskim producentskim i distributerskim kućama, što mi je omogućilo da stvorim iskustvo u predstavljanju lokalnih produkcija globalnim igračima. Najviše me motivira činjenica da su produkcije United Medije visoke svjetske kvalitete i želim biti dio ove stvaralačke avanture i dovesti ih do publike izvan granica naših zemalja. U proteklih nekoliko godina naše smo serije plasirali na jako puno tržišta i to doživljavam kao veliki uspjeh i dokaz kvalitete", ističe.

Evo i što smatra ključnim koracima za daljnje jačanje međunarodne prisutnosti United Medije, posebno nakon uspjeha na prestižnim festivalima kao što je Cannes.

"Ključno je nastaviti slušati svoju publiku, prepoznavati internacionalne trendove – bilo da je riječ o naraciji ili produkcijskim vrijednostima, i imati povjerenje tima u izbor najbitnijih tema i način njihove obrade. Canneseries nam je dao divnu nagradu publike za seriju 'Awake', što je možda i najljepša nagrada koja se može dobiti na jednom festivalu. Naše su serije prodane u gotovo 60 zemalja i nastavljamo taj trend", ponosno govori.

A što je po njezinu mišljenju ključno za stvaranje uspješnih visokobudžetnih produkcija?

"Prvo i najbitnije za bilo koju produkciju jest scenarij. United Media poznat je po tome što bira kvalitetu umjesto kvantitete, a i po tome što ima vrlo jak tim za razvoj projekata koji blisko surađuje sa scenaristima za najbolje moguće rezultate. Ove smo godine, zajedno s Pulskim filmskim festivalom, organizirali međunarodne scenarističke radionice Make the scene. Imali smo jako velik broj prijavljenih kvalitetnih projekata i vjerujem da se među njima kriju i neki na kojima ćemo raditi ubuduće", priča nam Tatjana.

Upitali smo je i ima li neki zanimljiv projekt u razvoju trenutno te što možemo očekivati u narednom periodu.

"U razvoju imamo nekoliko jako zanimljivih projekata za koje sam sigurna da će biti uspješni. Radi se o intimnim dramama, povijesnim serijama s potpuno novim načinom pripovijedanja, kao i kriminalističkim serijama, po kojima smo već internacionalno poznati", najavila je.

S nama je podijelila i što je motivira u radu i koje je karakteristike drže strastvenima u ovom poslu.

"Najveća je motivacija kada mi klijent, bilo da je riječ o TV stanici ili VOD platformi, kaže da je neka od naših serija bila uspješna u njihovoj zemlji. To je bitno i meni, a i produkcijskom timu koji je seriju napravio. Pored uspjeha na našim stanicama, takvo priznanje predstavlja najveću satisfakciju koju možemo dobiti. Kao primjer mogu dati 'The Devils Throat', bugarsku krimiseriju koja je dugo bila jedna od najgledanijih na prestižnoj platformi Walter Presents, ili 'Kud puklo da puklo', koju smo prodali kao format u mnogim zemljama gdje je bila najgledanija u prime timeu, a sada imamo i pregovore za afričku i američku adaptaciju", otkrila nam je.

Za kraj nam je ispričala i kako provodi slobodno vrijeme.

"Moj posao i slobodno vrijeme usko su povezani, tako da kada ga imam, vrlo ga često koristim za gledanje filmova i serija. Također, volim putovati i upoznavati druge kulture, što je zapravo vrlo i često zahvaljujući poslu koji obavljam", zaključila je.

