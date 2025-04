Ovim je potezom supruga Justina Biebera pokušala skrenuti pažnju na njegov bijesni ispad?

Hailey Bieber privukla je pažnju objavom u bikiniju samo nekoliko sati nakon Justinova sukoba s paparazzom, dok par usred glasina o krizi aktivno radi na spašavanju braka.

Hailey Bieber privukla je pažnju objavom u vrućem bikiniju samo nekoliko sati nakon što je njezin suprug Justin Bieber imao žestoki okršaj s fotografom u Palm Springsu.

Manekenka (28) oglasila se na Instagramu u srijedu ponosno pokazavši besprijekornu figuru samo osam mjeseci nakon što je rodila sina Jacka.

U odvažnom bikiniju s uzorkom zebre Hailey je pozirala ispred ogledala te objavila selfi koji nije ostavio mnogo mašti.

U međuvremenu je brak Bieberovih pod povećalom javnosti jer kruže glasine o problemima, dodatno potaknute zabrinutošću obožavatelja zbog Justinova zdravlja nakon nedavnog emitiranja uživo na Instagramu.

Da stvar bude gora, Justina (31) snimili su dok je uzimao kavu uoči Coachelle, a kada je primijetio da ga snimaju, bijesno se izvikivao na fotografa.

Sve se to dogodilo nakon što je izvor ekskluzivno za Daily Mail otkrio da Hailey i Justin, unatoč dramama, aktivno rade na spašavanju svog braka.

"Najbolji scenarij za njih je da ostanu zajedno. Justinu treba stabilnost, treba mu netko tko je uvijek uz njega, a Hailey je uvijek spremna za to", pojasnio je izvor.

"Hailey Justina voli toliko strastveno da ponekad izgleda kao da je on uzima zdravo za gotovo, no njihov nedavni zajednički nastup nije samo radi utišavanja glasina – oni zaista rade na svom odnosu i sreći, a međusobna sreća im je najbolji lijek. Sada su roditelji i ponekad parovi zaborave biti par, no oni su se sada baš tome posvetili jer žele da im veza uspije. Žele biti sretni. Neće lako odustati od nečeg što vrijedi", dodao je.

Inače, zabrinutost za Justinovo zdravlje raste posljednjih mjeseci – često se pojavljuje iscrpljen i neuredan u javnosti, a na društvenim mrežama dijeli niz zabrinjavajućih objava.

