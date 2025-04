''On nije dobro i to je tako očito'' Uznemirujuća snimka Justina Biebera proširila se internetom!

Justin Bieber ostavio je svoje obožavatelje zabezeknutima posljednjim videom koji je snimio.

Justin Bieber nastavio je izazivati strah obožavatelja uznemirujućim videom tijekom vikenda.

Pjevač se snimao bez majice i izgledao vrlo slabo dok je puštao neobrađene demosnimke za obožavatelje na Instagramu. Repao je uz eksplicitan tekst, držeći kameru blizu svog lica i gestikulirao rukama.

Justin Bieber na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Kasnije tijekom prijenosa uživo pjevač je glavu pokrio narančastom dekicom, a video je brzo postao viralan na društvenim mrežama.

Justin Bieber na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Justin Bieber na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Obožavatelji su izrazili zabrinutost za tu superzvijezdu.

''Da, to se više ne može poreći. Jadniku treba pomoć'', ''To je zabrinjavajuće. Nadam se da će dobiti stručnu pomoć. Ovo je tužno'', ''On nije dobro i to je tako očito. Zaista se nadam da ima ljude koji mu pomažu'', ''Srce mi se slama zbog njega. Molim se da ozdravi'', neki su od komentara korisnika X-a.

Također je podijelio jedan citat: ''Bog donosi, Bog dolazi, Bog posuđuje, Bog popravlja, Bog poseže, Bog čini, ono što ja nikada ne bih mogao.''

Justin Bieber na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Sve to nastavak je drame koja se dogodila nekoliko sati ranije. Ranije u ponedjeljak njegova supruga Hailey Bieber prekinula je šutnju usred glasina o stanju njihova braka.

Justin Bieber, Hailey Bieber Foto: Profimedia

Manekenka se na TikToku oglasila kako bi otkrila što se zaista dogodilo jer su obožavatelji primijetili da više ne prati svog partnera.

''To je pogreška. Nisam ga prestala pratiti.''

A onda je ponovno zapratila Justina.

Justin Bieber - 2 Foto: Profimedia

Bizarno ponašanje Biebera traje već neko vrijeme, a kako on to pojašnjava pogledajte OVDJE.

