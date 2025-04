Tiktoker iz našeg showa odgovorio je na pitanje koje zanima sve Hrvate: ''Nije toliko sigurno...''

Jan Mihaljević, Tko to tamo pjeva Foto: Nova TV

Jana Mihaljevića gledali smo kao natjecatelja u showu ''Tko to tamo pjeva''. Kući je nažalost otišao praznih džepova.

Radijski voditelj i TikToker Jan Mihaljević natjecao se u epizodi zabavnog showa "Tko to tamo pjeva?". On je prvi natjecatelj koji je show napustio s 0 eura. U finalnom je duetu odlučio riskirati dok je na kontu imao 2000 eura, ali nije uspio. U razgovoru nam je otkrio zašto je odlučio riskirati i kakvi su mu bili dojmovi u showu.

Jan Mihaljević, Tko to tamo pjeva - 5 Foto: Nova TV

Kako i zašto se odlučio prijaviti u show "Tko to tamo pjeva"?

"Gledao sam prošlu sezonu showa i nekako mi se ispred TV-a činilo jako jednostavno za osvojiti maksimalni iznos, ali i jako zabavno. Uz to me uvijek zanimalo kako izgleda snimanje jedne takve emisije, a gdje bolje za to doživjeti nego u najmodernijem studiju u Hrvatskoj - na Novoj TV."

Kakvi su dojmovi nakon showa? Što mu je bilo najzanimljivije?

"Dojmovi nakon showa su pomiješani. Jako sam sretan što smo se svi super zabavili i napravili stvarno odličnu emisiju, a s druge strane ostaje ta žal što nisam drugačije odigrao i/ili poslušao paneliste i pratnje."

Jan Mihaljević, Tko to tamo pjeva - 9 Foto: Nova TV

U finalnom duetu odlučio je riskirati i nastaviti natjecanje pa je ostali bez svega što je osvojio. Kaje li se zbog toga ili bi ponovno napravili sve isto?

"Ne kajem se i stojim iza svoje odluke. Malo mi je žao jer nisu to mali novci koje sam izgubio, ali kad bi se ponovno našao u istoj situaciji, lagao bih kad bi rekao da ne bi učinio isto. U tom trenutku sam bio siguran da Dizajnerica interijera zna pjevati. "

Jan Mihaljević, Tko to tamo pjeva - 2 Foto: Nova TV

Poznato je i da se bavi fitnesom, radijski je voditelj, ali i popularni TikToker, može li izdvojiti što mu je od toga najdraže ili sve voli podjednako?

"Najviše volim svoj posao na radiju. To je nešto o čemu sam oduvijek sanjao, ali sam bio kao: "Ma nema šanse da tamo upadnem". Pored radija sretan sa svojim drugim poslovima i zahvalan sam što sam među rijetkima koji mogu reći da vole svoj posao."

Na TikToku ga prati više od 40 tisuća pratitelja, kako je započela ta avantura?

"Totalno slučajno. Moja velika ljubav je košarka koju sam morao prestati igrati zbog ozljede koljena. Imao sam neku prazninu u sebi i falio mi je hobi, pa sam krenuo snimati kako kuham jer sam smatrao da je to nešto što bi ljudima moglo biti zanimljivo. I bio sam u pravu. Uz puno truda i odricanja uspio sam "na žgance" doći do te brojke i ne namjeravam stati."

Jan Mihaljević, Tko to tamo pjeva - 6 Foto: Nova TV

U mnoštvu pozitivnih i lijepih komentara pronađu se i oni malo manji, pogađaju li ga takvi komentari?

"Srećom 95 % su uvijek pozitivni, ali ima i tih 5 % negativnih komentara. Lagao bih kad bi rekao da me ne pogađaju. To su riječi od stvarne osobe. Tješim se tako da je to uvijek riječ o nesretnom pojedincu koji svoje frustracije liječi tako pa mi bude lakše."

A može li se živjeti od TikToka u Hrvatskoj?

"Može se itekako živjeti od TikToka u Hrvatskoj. Primjer su brojni influenceri koji zarađuju više prosječnih hrvatskih plaća mjesečno. Ja osobno nikad neću dopustiti da mi to postane jedini posao jer nije toliko sigurno i sve može sutra nestati i tko si onda? Nezaposlena osoba. Radije biram imati primanja iz više izvora, pa ako jedno propadne nije problem."

Jan Mihaljević, Tko to tamo pjeva - 4 Foto: Nova TV

Tko mu je najveća podrška u životu?

"Svi su velika podrška, ali najveća je baka Zdenka. Uvijek zove, brine, navija, priča svima o meni.

A što radi kada ne radi? Koji su njegovi hobiji?

"Košarka je moja najveća ljubav. Sad sam u procesu povratka istoj, pa marljivo i pažljivo treniram. Pokušavam što više putovati kad za to postoji prilika i najviše se volim počastiti nekom ukusnom hranom."

Jan Mihaljević, Tko to tamo pjeva - 7 Foto: Nova TV