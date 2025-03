Problemi u raju? Fanovi zabrinuti za Hailey Bieber nakon njezinog novog poteza

Dječje igre Justina i Hailey Bieber ne prestaju, a najnoviji razvoj događaja jest promjena na Instagramu.

Ne prestaju bračna podbadanja između Justina Biebera i njegove supruge Hailey. Nakon što je 31-godišnji pjevač još u siječnju otpratio svoju suprugu na Instagramu, isto je učinila i manekenka i vlasnica brenda Rhode Beauty.

Pregledom na profile koje prati, može se vidjeti kako Hailey prati samo tri profila koje počinju s "justin", no nijedna nije Justin Bieber.

Hailey Bieber Foto: Screenshot

Nakon toga, na TikToku je podijelila meme o tome kako je biti užasan terapeut.

"Bio bih užasan terapeut jer bih radije vidio fotografiju osobe zbog koje plačeš", stajalo je u tom TikToku.

Drugi fanovi para tvrde kako je ovo greška Instagrama jer je pjevač nakratko izbrisao profil, zbog čega se nije mogao vidjeti među onima koje prati manekenka, no u tom slučaju, tijekom povratka Instagrama, on bi se ponovno vidio među njezinim pratiteljima.

Justin Bieber, Hailey Bieber Foto: Profimedia

Hailey Bieber i Justin Bieber Foto: Instagram

Ima i onih koji idu u sasvim drugu krajnost i vjeruju kako oboje pokušavaju maknuti publicitet s objave albuma "I Said I Love You First", kojeg su snimili Justinova bivša djevojka Selena Gomez i bivši suradnik Benny Blanco. Još od ranije, poznato je kako Bieber nije najbolje reagirao na zaruke Gomez i Blanca.

Hailey Bieber i Justin Bieber Foto: Instagram

Hailey i Justin Bieber - 1 Foto: Profimedia

Koji god da se razlog krije, pjevač sve više pokazuje znakove nestabilnosti, a ni fotografija sa sinom Jackom Bluesom nije zaustavila nagađanja. S druge strane, Hailey u posljednje vrijeme sve više izlazi s prijateljicama.

Kako god, 31-godišnji Bieber nastavlja s bizarnim objavama na Instagramu, od fotografije Hailey s pjesmom "Jezebel" do sumnjive supstance.

Justin Bieber na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Justin Bieber na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Justin Bieber na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Kako Bieber objašnjava svoje bizarno ponašanje, pronađite OVDJE.

