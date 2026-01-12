Život mu se preokrenuo prije tri godine: Potresna životna priča glumca nakon strašne operacije

Francuski glumac i redatelj Arnaud Denis živio je za kazalište, sve dok ga jedna operacija nije gurnula u dugogodišnju borbu s nepodnošljivom boli.

Arnaud Denis godinama je bio jedno od prepoznatljivih imena francuske kazališne scene. Glumac, redatelj i dramski autor, poznat po intelektualnim i zahtjevnim kazališnim projektima, gradio je karijeru strpljivo i s jasnom vizijom – sve do ljeta 2023. godine, kada mu se život zauvijek promijenio.

Rođen i odrastao u Francuskoj, Denis je vrlo rano pokazao interes za umjetnost, književnost i kazalište. Profesionalno se oblikovao kroz kazališni rad, daleko od estradne slave, ali duboko ukorijenjen u klasičnu dramsku tradiciju. Publika i kritika upoznali su ga kao glumca snažne scenske prisutnosti i redatelja koji se ne boji kompleksnih tema.

Tijekom godina Arnaud Denis izgradio je respektabilnu karijeru u kazalištu. Režirao je i glumio u brojnim predstavama, a posebno se istaknuo adaptacijama klasičnih djela, među kojima je i ''Opasne veze'' (Les Liaisons dangereuses). Njegov rad donio mu je i više nominacija za prestižnu francusku kazališnu nagradu Molière, što ga je učvrstilo kao ozbiljno ime na kulturnoj sceni.

Iako nije bio tipična medijska zvijezda, Denis je živio ispunjen život umjetnika – između proba, predstava, putovanja i kreativnog rada.

U srpnju 2023. godine Denis se podvrgnuo, kako su mu liječnici rekli, rutinskoj operaciji preponske kile. Tijekom zahvata ugrađena mu je medicinska mrežica (proteza), standardna praksa u takvim operacijama. Umjesto oporavka i povratka normalnom životu, uslijedilo je nešto potpuno suprotno.

Bolovi su započeli gotovo odmah i s vremenom postali kronični i nepodnošljivi. Denis je kasnije svjedočio o nizu teških simptoma: ekstremnim bolovima, crnjenju testisa, krvi u urinu i stolici, probavnim smetnjama, gubitku apetita, snažnom gubitku tjelesne mase, neurološkim problemima, poremećajima vida i sluha te potpunoj fizičkoj iscrpljenosti.

''Nemam više život'', rekao je u emotivnoj ispovijesti za francuski portal L’Est Républicain.

''Ne mogu raditi, nemam društveni život, postojim iz dana u dan.''

U potrazi za rješenjem, Denis je 2024. godine otišao u Sjedinjene Američke Države, gdje mu je implantat kirurški uklonjen, no ni ta zahtjevna i skupa operacija nije donijela značajno poboljšanje. Bol i dalje dominira njegovom svakodnevicom. Liječnici su mu, prema njegovim riječima, rekli da su medicinske mogućnosti iscrpljene.

Ujedno je i javno za L’Est Républicain potvrdio da je pokrenuo postupak za eutanaziju u Belgiji, gdje je takva praksa zakonski dopuštena pod strogo definiranim uvjetima. Odluku opisuje kao racionalnu, promišljenu i donesenu bez impulzivnosti.

''Ne želim završiti u bolnici s cijevima posvuda, hraniti se sondom. Čovjek duboko u sebi zna kada je osuđen'', rekao je.

Osim osobne borbe, Denis je odlučio progovoriti i zbog drugih. Pokrenuo je grupu podrške za osobe koje pate od komplikacija nakon ugradnje hernijskih mrežica te najavio pravne korake protiv odgovornih.

Prikupio je oko 200 svjedočanstava ljudi sa sličnim iskustvima i planira podnijeti tužbu protiv nepoznatih osoba za nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja. Razmatra i pojedinačne tužbe protiv kirurga koji mu je ugradio implantat, proizvođača proteze te Nacionalne agencije za sigurnost lijekova i zdravstvenih proizvoda.

