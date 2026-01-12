Veliko slavlje u obitelji Edina Džeke! Njegova lijepa supruga sve je otkrila emotivnom objavom

Edin i Amra Džeko imaju poseban razlog za slavlje, a nakon njezine emotivne objave čestitke na Instagramu samo su se nizale.

U domu Amre i Edina Džeke ovih se dana obilježava poseban trenutak, a lijep Amra sve je otkrila na društvenim mrežama.

Naime, jednom posebnom fotografijom, onom s vjenčanja otkrila da slave 10. godišnjicu braka.

''10 godina od našeg "da"'', napisala je na Instagramu.

Emotivna objava oduševila je njezine pratitelji koji su je odmah zatrpali brojnim komentarima.

''Ma još sto da proslavite'', ''Sretna godišnjica i sretno dalje. Volim što se volite'', ''Još dugo sretni bili'', ''Najljepši'', ''Najbolji par na svijetu'', ''Golupčići'', dio je komentara s Instagrama.

Njihova ljubavna priča započela je još 2011. godine u Los Angelesu, gdje je Amra tada živjela, a Edin boravio tijekom priprema s Manchester Cityjem. Par se vjenčao 2016. godine, a od tada su izgradili snažan i skladan obiteljski život.

Zajedno imaju sina Danija i kćeri Unu, Daliju i Hanu, a prije braka s Edinom Amra je bila udana za poduzetnika Vladimira Vićentijevića, s kojim ima kćer Sofiju.

Amra Džeko - 1

