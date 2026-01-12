Prelijepa bivša misica i 11 godina mlađi suprug nisu skidali ruke jedno s drugoga

Priyanka Chopra i Nick Jonas plijenili su pažnju na crvenom tepihu Zlatnog globusa, a svojom bliskošću i stilom ponovno su opravdali status jednog od najatraktivnijih parova u svijetu slavnih.

Jedan od najupečatljivijih parova večeri na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa bili su Priyanka Chopra i Nick Jonas, koji su pozornost plijenili ne samo svojom bliskošću, već i besprijekorno usklađenim modnim izdanjima.

Priyanka, koja je sa svojih 43 godine zračila elegancijom stare Hollywoodske škole, pojavila se u raskošnoj tamnoplavoj haljini bez naramenica. Gornji dio haljine u sjajnom materijalu savršeno je naglašavao dekolte, dok je donji dio, s dvostrukim slojem, podsjećao na glamur nekih prošlih vremena. Look je upotpunila impozantna dijamantna ogrlica, dok su raspuštena kosa u glamuroznim valovima i diskretan makeup dodatno naglasili njezinu prirodnu ljepotu.

Njezin 11 godina mlađi suprug zablistao je u elegantnom crnom smokingu, klasičnoj bijeloj košulji i leptir mašni, savršeno prateći sofisticirani ton partneričinog stila.

Par je tijekom večeri razmjenjivao nježnosti i osmijehe pred objektivima brojnih fotografa.

Podsjetimo, Priyanka i Nick su se vjenčali 2018. godine Njihovo vjenčanje, spoj indijskih tradicija i zapadnog glamura, pratili su mediji diljem svijeta. Četri godine kasnije, 2022., dobili su kćerkicu putem surogat majke. Više detalja pročitajte OVDJE.

Jedan trenutak zauvijek je promijenio život prelijepe misice, no njezina priča o uspjehu nije nimalo laka! Više o tome pisali smo OVDJE.

