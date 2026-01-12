Prelijepa bivša misica i 11 godina mlađi suprug nisu skidali ruke jedno s drugoga

Priyanka Chopra i Nick Jonas plijenili su pažnju na crvenom tepihu Zlatnog globusa, a svojom bliskošću i stilom ponovno su opravdali status jednog od najatraktivnijih parova u svijetu slavnih.
Jedan od najupečatljivijih parova večeri na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa bili su Priyanka Chopra i Nick Jonas, koji su pozornost plijenili ne samo svojom bliskošću, već i besprijekorno usklađenim modnim izdanjima.
Priyanka, koja je sa svojih 43 godine zračila elegancijom stare Hollywoodske škole, pojavila se u raskošnoj tamnoplavoj haljini bez naramenica. Gornji dio haljine u sjajnom materijalu savršeno je naglašavao dekolte, dok je donji dio, s dvostrukim slojem, podsjećao na glamur nekih prošlih vremena. Look je upotpunila impozantna dijamantna ogrlica, dok su raspuštena kosa u glamuroznim valovima i diskretan makeup dodatno naglasili njezinu prirodnu ljepotu.
Njezin 11 godina mlađi suprug zablistao je u elegantnom crnom smokingu, klasičnoj bijeloj košulji i leptir mašni, savršeno prateći sofisticirani ton partneričinog stila.
Par je tijekom večeri razmjenjivao nježnosti i osmijehe pred objektivima brojnih fotografa.
Podsjetimo, Priyanka i Nick su se vjenčali 2018. godine Njihovo vjenčanje, spoj indijskih tradicija i zapadnog glamura, pratili su mediji diljem svijeta. Četri godine kasnije, 2022., dobili su kćerkicu putem surogat majke. Više detalja pročitajte OVDJE.
