Tko je Slovenka s Dore? Jedna je od favorita za pobjedu, a ima i duet s poznatim reperima iz susjedstva

Pjesma ''My Mind'' broji više od 78 tisuća pregleda na YouTubeu, a nastala je kao suradnja s producentom Jerry-jem (Jernej Drnovšek).

Nakon objave pjesama za Doru 2026., odmah su krenula prva slušanja, komentari i predviđanja. Među natjecateljima već se nazire nekoliko favorita, a jedno od imena koje je posebno privuklo pažnju publike i glazbenih entuzijasta je Zevin, koja se predstavila pjesmom "My Mind".

A tko je ova mlada glazbenica?

Naime, pravo ime ove Slovenke je Nives Cilenšek, a ona ima tek 22 godine.

Zevin je širu regionalnu pažnju privukla pjesmom "Njam Njam", koja je odmah otkrila njezin zaigran i pomalo satiričan pristup glazbi.

Također, ima i duet s poznatim reperskim dvojcem Jala Bratom i Bubom Corellijem – pjesmu "Terenac".

Poznato je i da se prošle godine prijavila na Doru s pjesmom "Internet", ali nije ušla među 24 najboljih.

Na Instagramu, gdje je prati više od 7000 ljudi, opisuje se kao "umjetnička direktorica" i "balkanska bubblegum umjetnica", što savršeno dočarava njezin razigrani, vizualno promišljen i glazbeno nekonvencionalan identitet.

