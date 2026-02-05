Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri dok boravi u kući s bivšim: ''Glamurozan dan''

Ella Dvornik na društvenim je mrežama podijelila video u kojem je pokazala kako provodi vrijeme u Istri.

Influencerica Ella Dvornik nedavno je iznenadila pratitelje objavom na Instagramu, u kojoj je otkrila da ovaj tjedan boravi u kući u Istri zajedno s bivšim suprugom Charlesom Pearceom i njihovim kćerima.

Sada ja na Instagramu podijelila videu u kojem je pokazala kako to izgleda.

Ella Dvornik - 3 Foto: Ella Dvornik/Instagram

''Provedite sa mnom dan u Istri. Ne očekujte ništa egzitično. Ujutro cure ostavljam u školi i inače odem u teretanu, ali danas sam imala posla pa sam znojenje ostavila za kasnije'', rekla je i pokazala da je nakon toga bila na ručku, a zatim i u teretani.

''I onda ide povratak doma. Doma se rade klasične stvari, malo se igraš, malo se ne igraš i prje nego što znaš već si u krevetu'', dodala je.

Pogledaji ovo Celebrity Jedna od najljepših Hrvatica ne krije sreću zbog velikog razloga za slavlje!

Ella Dvornik - 2 Foto: Ella Dvornik/Instagram

''Dobrodošli u moj glamurozni dan - kad dođem tu idem doslovno na tri lokacije. Ponekad budem ful luda i spontana i odem u max city ili na neku novu

divlju okaciju kao što sam to učinila danas u coworking space-u. U svakom slučaju nije loše nemat puno opcija jer onda nemaš ni puno distrakcije, a to je jedan korak bliže tome da budeš #RaketaDoLeta i cardio, i stres'', dodala je uz video.

Galerija 27 27 27 27 27

Pogledaji ovo Celebrity Kreativni utezi! Pobjednica MasterChefa nasmijala videom iz kuhinje: ''Trening se ne preskače!''

Inače, Ella i Charles zajedno su proveli deset godina. Vjenčali su se 2019. u Las Vegasu, a da se rastaju, objavili su još 2023. godine. Njihov brakorazvodni proces još nije gotov, a zbog toga što im je stalna adresa bila u Balama, ročišta brakorazvodne parnice održavaju se u Puli te su zatvorena za javnost.

Ella Dvornik s odvjetnikom - 3 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Rakitićeva Raquel pokazala prirodnu kosu, padaju usporedbe sa Shakirom!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kamo su sada otišli Maja Šuput i njezin partner Šime? Pohvalili su se fotkama!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Što se dogodilo s Ipetom Ivandićem? U misterioznu smrt bubnjara Bijelog dugmeta nije povjerovao ni Bebek