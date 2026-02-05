Majka hrvatskih Kardashiana imala je prometnu! Na Instagramu je otkrila što se dogodilo

Majka obitelji Vanjorek, Matea, nedavno je doživjela prometnu nesreću u kojoj je vozač taksija udario u njezin automobil dok se iz sporedne ulice ubacivao u glavnu ulicu.

Influencerica Matea Vanjorek, čiju obitelj često uspoređuju s obitelji Kardashian, ovih dana našla se u neugodnoj situaciji. Četrdesetogodišnja majka četvero djece imala je prometnu nesreću, o čemu je više ispričala na Instagramu.

Kako je otkrila na Instastoryju, taksi je izlazio iz sporedne ulice na glavnu cestu te je pritom udario u njezin automobil.

Matea Vanjorek - 2 Foto: Instagram Screenshot

Matea Vanjorek - 4 Foto: Instagram Screenshot

"Loše se vijesti brzo šire. Da, jučer sam imala prometnu nesreću, auto mi je totalka, a ja sam dobro, nešto su mi uho zašili i sva sam malo natučena", ispričala je Vanjorek te dodala kako smatra da bi za takve stvari trebalo početi uzimati vozačke dozvole.

Matea Vanjorek - 1 Foto: Instagram Screenshot

Matea Vanjorek na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Matea Vanjorek Foto: Josip Moler/Cropix

Za kraj, svojih gotovo 90 tisuća pratitelja uvjerila je kako je dobro, iako sada mora u kupovinu novog auta.

Matea Vanjorek u kratkom razdoblju je postala jedna od najpopularnijih obiteljskih vlogerica, čiji sadržaj na različitim platformama prate stotine tisuća ljudi. Zajedno sa suprugom Marijem ima kćer Ellen i sinove Raula, Nicolasa i Marlona, koji se rodio netom uoči Božića.

