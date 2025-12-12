Blagdanska čarolija u domu hrvatskih Kardashiana pokazala da sitno broje do dolaska prinove

Matea Vanjorek pokazala je poveći trudnički trbuščić na blagdanskim obiteljskim fotografijama.

Na Instagramu obitelji Vanjorek, koju mnogi znaju kao "hrvatske Kardashiane", osvanule su najnježnije blagdanske fotografije.

Odjeveni u usklađene kombinacije, nasmijani i puni blagdanskog duha pozirali su zajedno, a u središtu kadra ponosno stoji mama Matea Vanjorek s povećim trudničkim trbuščićem.

''Ovo je moj svemir. Najljepši osjećaj na svijetu je naša povezanost i iskrena ljubav i kad sve gledam zaista sam zahvalna jer danas imati ovo je lutrija, a mi smo očito uspjeli. Najljepši osjećaj djeci je imati sretne roditelje, miran dom i sigurnost'', napisala je ispod prizora koje možete pogledati OVDJE.

Poznato je da obitelj uskoro očekuje prinovu, a ova objava jasno daje do znanja – obitelj sitno se broji do dolaska prinove. Kadrovi su oduševili i njihove pratitelji koji su nizali komentar za komentarom na društvenim mrežama.

''Ljubav'', ''Najdivniji'', ''Divni ste'', ''Ma joooj, predivni'', ''Fotke su predivne, jako lijepa uspomena'', ''Obožavam vas'', dio je komentara.

Obitelj je vijest o dolasku prinove otkrila na društvenim mrežama u lipnju, a spol bebe otkrili su mjesec dana kasnije. Više o tome pročitajte OVDJE.

Obitelj Vanjorek - 6 Foto: YouTube Screenshot

O impozantnom nadimku pričali su i za naš IN magazin.

''Ako gledamo tko su Kardashiani, imponira nam, a ako gledamo kako svi gledaju pozadinu nečega, uvijek ćemo naći hate. Gledajmo da su oni Kardashiani, i dobiti taj naziv, hvala vam'', rekla je mama Matea za IN magazin.

Obitelj Vanjorek - 4 Foto: In Magazin

Mama Matea i njezina mezimica Ellen čest su gost i na zagrabačkoj špici, a više o tome pisali smo OVDJE.

Ellen Vanjorek i mama Matea Foto: Josip Moler / CROPIX

