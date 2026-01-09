Najnovija fotografija Baby Lasagne sa suprugom hit je na Instagramu: ''Ako moja buduća veza nije kao ova, ne želim ju''

Baby Lasagna još jednom je pokazao da zna kako raznježiti, ali i nasmijati publiku.

Baby Lasagna osvojio je simpatije publike objavom na društvenim mrežama.

Glazbenik je podijelio emotivnu crno-bijelu fotografiju sa svojom suprugom Elizabetom, a reakcije fanova nisu izostale. Komentari puni srca i komplimenata preplavili su objavu, a mnogi su poručili kako par zrači posebnom energijom i bliskošću.

''Predivni ste'', ''Melankolično i lijepo'', ''Najljepši par'', ''Ako moja buduća veza nije kao ova, ne želim ju'', ''Golupčići'', pišu im fanovi.

No, romantika je brzo dobila i humorističan nastavak. U sljedećoj objavi Baby Lasagna je pokazao screenshot članka stranog portala u kojem se navodi da je njegova procijenjena neto-vrijednost čak 2 milijuna dolara. Umjesto ozbiljnog komentara, glazbenik je sve okrenuo na šalu.

''Ako vidite moj novac, molim vas pošaljite mi ga'', napisao je uz objavu, nasmijavši pratitelje.

Podsjećamo, Marko Purišić i njegova supruga Elizabeta zajedno su već godinama, a svoju dugogodišnju ljubav ozakonili su u rujnu 2024. intimnim vjenčanjem uz prisustvo najbližih.

