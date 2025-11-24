Baby Lasagna snimio suprugu u nezgodnom izdanju: "Ne mogu je odvesti na lijepo mjesto..."

Baby Lasagna nasmijao je pratitelje snimkom supruge Elizabete koja se slučajno zalila kavom.

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, na Instagramu je podijelio zabavni trenutak sa suprugom Elizabetom tijekom doručka, koji je brzo postao hit među njegovim obožavateljima.

Na snimci koja je osvanula na njegovom storyju, Elizabeta se slučajno zalila kavom, na što je Baby Lasagna duhovito komentirao: "Ne mogu je odvesti na nikakvo lijepo mjesto."

Baby Lasagna na Instagramu Foto: Baby Lasagna/Instagram

Podsjećamo, Marko Purišić i njegova supruga Elizabeta zajedno su već godinama, a svoju dugogodišnju ljubav ozakonili su u rujnu 2024. intimnim vjenčanjem uz prisustvo najbližih.

Baby Lasagna i Elizabeta Ružić - 2 Foto: Pixsell

Baby Lasagna i Elizabeta Ružić Foto: Instagram

Njihova diskretna i skladna veza često budi simpatije javnosti, upravo zbog njihove jednostavnosti i uzajamne podrške. Iako Elizabeta rijetko staje pred kamere, često se pojavljuje u Markovim duhovitim objavama, poput najnovije koja je izmamila osmijehe mnogima.

Baby Lasagna i Elizabeta Ružić - 1 Foto: Screenshot/Instagram

