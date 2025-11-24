Ova slatka djevojčica iz hit-serije zbog čaše vina u 14. godini skoro si je uništila život

Jodie Sweetin u jednom podcastu je otvoreno progovorila o borbi s ovisnosti, koja je započela još u njezinim tinejdžerskim danima.

Nekadašnja dječja zvijezda Jodie Sweetin mnogim generacijama je ostala poznata kao Stephanie Tanner iz serije "Puna kuća", no jedno vrijeme je morala provesti van svjetla reflektora zbog borbe s ovisnošću.

Danas 43-godišnjakinja u novom intervjuu se osvrnula na svoje prvo iskustvo s alkoholom, otkrivši da je prvi put konzumirala alkohol na vjenčanju Candace Cameron Bure, kada je imala samo 14 godina.

Galerija 6 6 6 6 6

Jodie Sweetin - 2 Foto: Profimedia

Jodie Sweetin - 3 Foto: Afp

"Bila sam mrtva pijana", rekla je u podcastu "Skinny Confidential", opisavši ga kao grozno, ružno i posramljujuće iskustvo te da je njezina majka bila užasnuta.

"Sjedila sam za stolom i pila… Bila sam preko puta svoje mame. Natočili bi čašu vina… pa bi otišli dalje i natočili drugima, a ja sam govorila: "Ja bih još malo, molim", ispričala je Sweetin, otkrivši kako je tada u njoj nešto kliknulo: "Pomislila sam: "Uu, ovo je bilo zabavno"."

Jodie Sweetin - 1 Foto: Profimedia

Jodie Sweetin - 1 Foto: Afp

Iako su njezini prijatelji već tada počeli primijećivati promjene kod nje, ona je nastavila s obilascima zabava, nakon čega je počela i s eksperimentiranjem s drogama. Kada je 1995. završila sa snimanjima serije "Puna kuća", okrenula se alkoholu kako bi se nosila s dosadom i usamljenošću, a kasnije se našla u spirali ovisnosti o kokainu, crystal methu i ecstasyju.

U svojim dvadesetima prošla je kroz liječenja, recidive i duga razdoblja borbe. Sama kaže da bi se s ovisnošću borila i da nije bila slavna, ali medijska pozornost učinila je njezinu borbu javnom i često senzacionaliziranom. Zbog toga što je njezina borba s ovisnošću bila javna, Sweetin bi često ostajala bez uloge u glumačkim projektima.

Pogledaji ovo Nekad i sad Svi je znamo kao ženu s golubovima, no iza filmske magije krije se jako teška životna priča

"I zato što ljudi znaju tko ste, to nikad ne nestane iz javnosti", izjavila je Sweetin i priznala kako joj je slava ipak pomogla potražiti pomoć.

Jodie Sweetin - 5 Foto: Profimedia

Jodie Sweetin - 4 Foto: Afp

Prije nego što se potpuno izliječila, doživjela je nekoliko recidiva: "Išla sam na liječenje u dvadesetima, rodila djecu, bila trijezna pa sam opet počela piti pa se ponovno izliječila. Sad je prošlo 16 godina otkako nisam popila kap alkohola i 13 otkako sam posljednji put posrnula na lijekove nakon prometne nesreće."

Godinama kasnije Sweetin se vratila kao Stephanie Tanner u nastavku serije "Fuller House", koju je producirao Netflix. Publika je s oduševljenjem dočekala povratak poznatih lica, a Jodie je ponovno pokazala da gluma nije nešto što se zaboravlja.

"Vratila sam se u 'Fuller House' i znala sam da imam još puno toga za ponuditi, a ne samo biti senzacionalistička priča", ispričala je Sweetin kada se počela emitirati serija.

Osim toga, ostvarila je i brojne gostujuće uloge u projektima poput "Plesa sa zvijezdama", "Hollywood Darlings" te ulogama u TV filmovima i božićnim komedijama, koje su je održavale prisutnom na sceni.

O svom životu pisala je još 2009. u biografiji "unSweetined", a ove godine najavila je audioverziju s novim uvodom, u kojem iskreno govori o životu nakon objave knjige i dodatnim izazovima koje je tada prolazila.

Danas je majka dvoje djece i ne skriva koliko joj je obitelj postala oslonac. Više puta se udavala i razvodila, a o ljubavi danas govori s oprezom, ali i zahvalnošću zbog ljudi koji je podržavaju. Osim toga, posljednjih mjeseci redovito je odlazila na skupove protiv aktualne američke administracije, a za razliku od svoje televizijske sestre, podržava ljudska prava seksualnih manjina i migranata.

Unatoč svemu, nije izgubila svoj duh ni vjeru da može biti uzor drugima. Aktivno se bavi i javnim govorima o oporavku i mentalnom zdravlju, naglašavajući važnost autentičnosti, ranjivosti i ustrajnosti. Ona je simbol otpornosti, dokaz da zvijezde mogu pasti, ali i ponovno zasjati – još snažnije i iskrenije.

Kako danas izgleda Blake Tuomi Wilhoit, pogledajte OVDJE.

Kako danas izgleda John Stamos, koji je glumio ujaka Jesseja, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zimska čarolija Franke i Ćorluke: Romantični bijeg u planine izgleda baš poput bajke!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Kako izgleda zgodni sin Blanke Mateše? Pohvalila se njegovim uspjehom

Pogledaji ovo Celebrity Znate li kako izgleda brat Simone Mijoković? Fotkom je otkrila u kakvim su odnosima

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako je kraljica Camilla izgledala u mladosti? Ljubavnu priču s kraljem započela je još 70-ih