Zimska čarolija Franke i Ćorluke: Romantični bijeg u planine izgleda baš poput bajke!

Franka Batelić na Instagramu se pohvalila idiličnim zimskim odmorom, a prizori koje je podijelila brzo su osvojili njezine pratitelje.

Naša glazbenica Franka Batelić na društvenim se mrežama pohvalila idiličnim odmorom, a pratitelji su odmah prepoznali čarobnu lokaciju – Gozd Martuljek, mjestu u Sloveniji podno Alpi.

Na jednoj od fotografija vidi se rustikalna planinska kućica okupana zimskim suncem, s pogledom na snijegom prekrivene vrhove.

Snježna tišina i miris drva kao da se mogu osjetiti samo gledajući prizor. Slijedi i fotografija bajkovitog planinskog svetišta pod snijegom, koje dodatno naglašava spokoj i ljepotu toga kutka prirode.

Franka Batelić Foto: Instagram

Franka je objavila i prizor ispred kuće, gdje se na snijegu opušta njezin suprug Vedran Ćorluka.

Franka Batelić na Instagramu, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

U jednoj fotografiji Franka zatvorenih očiju upija zimske zrake sunca, a u drugoj pozira raširenih ruku prema impresivnim planinama – kao da zagrljajem pokušava obuhvatiti svu tu ljepotu.

Pratitelji su u komentarima s oduševljenjem komentirali prizore.

''Prekrasno'', ''Uživajte'', ''Raj'', dio je komentara na društvenim mrežama.

Franka Batelić i Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka je nedavno podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice. Više o tome doznajte OVDJE.

