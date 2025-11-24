Zimska čarolija Franke i Ćorluke: Romantični bijeg u planine izgleda baš poput bajke!

Franka Batelić na Instagramu se pohvalila idiličnim zimskim odmorom, a prizori koje je podijelila brzo su osvojili njezine pratitelje.
Na jednoj od fotografija vidi se rustikalna planinska kućica okupana zimskim suncem, s pogledom na snijegom prekrivene vrhove.
Snježna tišina i miris drva kao da se mogu osjetiti samo gledajući prizor. Slijedi i fotografija bajkovitog planinskog svetišta pod snijegom, koje dodatno naglašava spokoj i ljepotu toga kutka prirode.
Franka Batelić Foto: Instagram
Franka je objavila i prizor ispred kuće, gdje se na snijegu opušta njezin suprug Vedran Ćorluka.
Franka Batelić na Instagramu, Vedran Ćorluka Foto: Instagram
U jednoj fotografiji Franka zatvorenih očiju upija zimske zrake sunca, a u drugoj pozira raširenih ruku prema impresivnim planinama – kao da zagrljajem pokušava obuhvatiti svu tu ljepotu.
Pratitelji su u komentarima s oduševljenjem komentirali prizore.
''Prekrasno'', ''Uživajte'', ''Raj'', dio je komentara na društvenim mrežama.
Franka Batelić i Vedran Ćorluka Foto: Instagram
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram
Franka je nedavno podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice. Više o tome doznajte OVDJE.
