Ova njezina ljepota bila je samo daleka uspomena nakon nagomilanih estetskih operacija

Talijanska javnost oplakuje odlazak Ornelle Vanoni u dobi od 91 godinu.

Talijanska glazbena scena tuguje nakon što je jedna od najikoničnijih i najtiražnijih talijanskih glazbenih diva Ornella Vanoni preminula u dobi od 91 godinu u svom domu u Milanu uslijed srčanog zastoja. Vijest je objavljena u noći s petka na subotu, a odmah pri objavi mnogi voditelji, kolege pjevači, glumci i ostali na društvenim mrežama oprostili su se od glazbene dive.

Njezina karijera, koja je trajala više od šest desetljeća, učinila ju je jednim od stupova musica leggera, omiljene talijanske popularne glazbe od 1960-ih nadalje.

Galerija 6 6 6 6 6

Ornella Vanoni - 1 Foto: Profimedia

Ornella Vanoni - 2 Foto: Profimedia

Rođena 1934. u Milanu, Vanoni je ispočetka htjela biti estetičarka, no odmalena je bila privučena umjetnosti. Svoje prve korake odradila je u kazalištu, no njezino pjevanje ubrzo je privuklo pozornost diskografskih kuća.

Svoju je karijeru započela nastupajući u malim klubovima i kavanama, a veliku slavu stekla je 1961. bezvremenskom baladom "Senza Fine". Poznata je bila po tome što je spajala tradicionalne talijanske melodije s jazzom, popom i bossa novom, stvarajući zvuk koji je bio jedinstveno njen.

Ornella Vanoni - 1 Foto: Profimedia

Ornella Vanoni - 3 Foto: Profimedia

Smatrana je jednom od najljepših talijanskih pjevačica, na što mnogi muškarci nisu mogli zatvoriti oči. Već s 19 godina bila je u vezi s poznatim kazališnim redateljem Giorgiom Strehlerom, s kojim je održavala intenzivan i važan odnos otprilike godinu dana. Sama Vanoni kasnije je izjavila da je upravo ona ostavila redatelja zbog nekih loših navika koje nije dijelila s njim, poput konzumacije kokaina.

"Moja ovisnost o kokainu trajala je dvije godine jer ako si s muškarcem koji ga uzima godinama – ili ga uzimaš i ti, ili s njim ne možeš biti", rekla je jednom prilikom Ornela, koja je započela umjetničku i ljubavnu vezu s kantautorom Ginom Paolijem.

Ornella Vanoni - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Thompson poslao oštru poruku zagrebačkom gradonačelniku: ''Poručujem mu da ću...''

Za Paolija je Vanoni bila muza, te je napisao legendarnu pjesmu "Senza fine" (1961) inspiriran njome. Međutim, ta veza bila je veoma složena i turbulentna, za koju je Vanoni kasnije izjavila: "To je bio pravi pakao, stalno sam plakala". Paoli je još uvijek bio u braku, a imao je i aferu s tada maloljetnom Stefanijom Sandrelli, što je dovelo do toga da je sama Vanoni prekinula jer je osjetila da je Paoli usredotočen na sebe, te je sama odlučila otići. Kasnije će otkriti i kako je s Paolijem bila trudna, no izgubila je dijete. Iako je njihova ljubav završila, umjetnička suradnja nastavila se i godinama kasnije.

Godine 1960. Vanoni se udala za poznatog kazališnog impresarija Lucija Ardencija, no razdvojili su se nedugo prije rođenja njihova sina Cristiana 1962. godine. U jednom od novijih intervjua Vanoni je otkrila kako joj je žao što sa sinom Cristianom nije bila u boljim odnosima jer ga je kao dijete ostavljala drugima na čuvanju.

Ornella Vanoni - 2 Foto: Profimedia

Tijekom svoje bogate karijere objavila je 41 album, nastupala je osam puta na Sanremu, gdje je najbliže pobjedi bila 1965., a praktički do posljednjih trenutaka bila je aktivna i pripremala nove pjesme. Ipak, zdravstveno stanje sve više joj se pogoršavalo, a posljednjih trideset godina njezina ljepota bila je samo daleka uspomena nakon nagomilanih estetskih operacija, koje su je u potpunosti transformirale.

Ornella Vanoni - 5 Foto: Profimedia

Ornella Vanoni - 2 Foto: Afp

Njezin najpoznatiji hit "L'appuntamento" postao je bezvremenski klasik, a novu publiku stekao je 2004. godine kada je iskorišten kao soundtrack filma "Oceanovih 12".

Samo 20 dana uoči svog odlaska Vanoni je gostovala u emisiji "Che tempo che fa". Pjevačica je u studio ušla držeći se za ruku s Fabiom Faziom i noseći vijenac od cvijeća povodom blagdana Dana mrtvih. Dugo se šalila s voditeljem upravo na tu temu, izjavila je da, kada treba kupiti poklon nekomu tko već ima sve, "lijes može biti koristan dar".

Njezinom smrću zatvoreno je jedno veliko razdoblje talijanske glazbe čija se popularnost razvila zahvaljujući Sanremu i melodijama koje se i danas pjevaju.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Kako izgleda zgodni sin Blanke Mateše? Pohvalila se njegovim uspjehom

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Teniski as s 23 godine mlađom suprugom dočekao prinovu, ovo je njegovo peto dijete

Pogledaji ovo Nekad i sad Svi je znamo kao ženu s golubovima, no iza filmske magije krije se jako teška životna priča

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako je kraljica Camilla izgledala u mladosti? Ljubavnu priču s kraljem započela je još 70-ih