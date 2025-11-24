Kako je kraljica Camilla izgledala u mladosti? Ljubavnu priču s kraljem započela je još 70-ih

Kako je kraljica Camilla izgledala u svojim dvadesetima? Još tada mnogi su je opisivali kao samouvjerenu, duhovitu i šarmantnu osobu.

Kralj Charles III. nedavno je napunio tri godine otkako je nakon više od 70 godina čekanja došao na britansko prijestolje. Njega u izvršavanju kraljevskih obveza podupire i supruga kraljica Camilla, za koju se oženio 2005. godine.

Njihova ljubavna priča seže još u sedamdesete, kada su bili u svojim dvadesetima. Još Camilla Shand, upoznala je britanskog prijestolonasljednica sredinom 1971., nakon što je po tko zna koji put prekinula s Andrewom Parkerom Bowlesom, koji je u međuvremenu počeo hodati s Charlesovom sestrom princezom Anne. Iako su se kretali u istim krugovima oko poloa, upoznali su se tek u kući zajedničke prijateljice Lucíje Santa Cruz.

Kraljica Camilla - 2 Foto: Profimedia

Kraljica Camilla - 3 Foto: Profimedia

Kraljica Camilla - 1 Foto: Profimedia

Camilla je odrasla u imućnoj obitelji s troje djece, a jedna od njezinih prabaka Alice Keppel je bila ljubavnica kralja Edwarda VII., šukundjeda kralja Charlesa. Prijatelji su je još u mladosti opisivali kao samouvjerenu, duhovitu i šarmantnu te da je bila omiljena na zabavama i znala je voditi zanimljiv razgovor. Radila je na West Endu, školovanje je stekla u Švicarskoj i Francuskoj, a odmalena se bavila jahanjem konja, slikarstvom, hortikulturom i ribarstvom.

Nakon što su isprva bili prijatelji, započeli su vezu, što je uskoro postala javna tajna u njihovom socijalnom krugu, često pohađajući mečeve poloa. Kako su bili ozbiljniji, tako su upoznavali članove obitelji, no na koncu je veza stavljena na čekanje kada se Charles pridružio Kraljevskoj mornarici početkom 1973. godine.

Kraljica Camilla - 3 Foto: Afp

Kraljica Camilla - 4 Foto: Afp

Charles i Camilla u Hrvatskoj 2016. - 13 Foto: POOL / CROPIX / Goran Mehkek

Različiti izvori daju drugačija objašnjenja kraja njihove veze. Jedna je da su se upoznali premladi, druga da je njegov praujak Louis Mountbatten htio da se Charles oženi za njegovu unuku Amandu Knatchbull, treća pak krivicu stavlja na Elizabetu Kraljicu Majku, koja nije smatrala Camillu osobu dovoljno visokog ranga da bude supruga budućeg kralja, dok ostali inzistiraju kako je Charles ionako odlučio kako se neće oženiti dok ne navrši 30., pa je ona odlučila vratiti se Andrewu Parkeru Bowlesu.

Iako se udala za Andrewa 1973. na vjenčanju s 800 gostiju, na kojima su bile prisutne i princeza Anne, princeza Margaret i Kraljica Majka, što je njega rasplakalo, Camilla i Charles su ostali prijatelji, a ona je bila uz prijestolonasljednika kada je poginuo Lord Mountbatten. Smatra se kako su se tada pomirili i ponovno započeli vezu, koju je odobrio i sam Andrew, jer je i sam imao mnogo afera.

Kraljica Camilla - 2 Foto: Afp

kraljica Camilla Foto: Afp

Charles i Camilla u Hrvatskoj 2016. - 2 Foto: Ured Predsjednice RH / Filip Glas / CROPIX

Ipak, Charles se zbližio s 13 godina mlađom aristokratkinjom Dianom Spencer, za koju se oženio 1981., a na vjenčanju im je bila i Camilla. Kada je počeo pucati brak između Charlesa i Diane, tada prijestolonasljednik se zbližio s nekadašnjom ljubavi, a ostalo je sve povijest.

Nakon što su se oboje razveli od svojih partnera, Camilla i Charles su se pomirili, a u posljednjih 30 godina, 78-godišnjakinja prošla je kroz PR rehabilitaciju koja ju je na koncu dovela do toga da je i danas aktivni član kraljevske obitelji u koju su se pouzdali i kraljica Elizabeta II. i princ Philip.

